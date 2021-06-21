«Сыночек, у нас все получилось»: мама супергероев из Воронежа станет кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди»

Анна Гурская получит 5 млн рублей на реализацию своих идей

Завершилось первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты, организованное партией «Новые люди». Четыре финалиста получили 30 миллионов рублей на реализацию своих предвыборных программ. Одним из победителей стала 36-летняя мама двух детей из Воронежа Анна Гурская.

«В политику я хочу пойти, чтобы стать лицом инклюзии»

На участие в шоу #ДебатыКандидаты претендовало несколько тысяч человек. Экспертный совет просмотрел все видео-заявки, провел собеседования и отобрал 30 участников для съемок в Москве. Два месяца лидеры общественных и политических инициатив защищали свои убеждения, получали знания и новый опыт. За это время шоу на YouTube набрало более 30 миллионов просмотров.

В финал вышли 8 человек. Каждый из них претендовал на победу в одной из трех номинаций - выбор аудитории, выбор жюри и выбор лидера партии Алексея Нечаева. Победители получали возможность стать депутатами от фракции «Новые люди» в Государственной Думе.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев наставлял участников на протяжении всего шоу

В заключительном испытании конкурсанты должны были представить свой предвыборной ролик и подготовить итоговую речь.

- Шесть лет назад, когда я родила первого сына, поняла, что все в моей жизни приходит не за что-то, как кара, а для чего-то. Создав свой социальный проект для поддержки особенных детей, я не могла понять, где могу получить поддержку. Увидела этот проект и пришла сюда. Этот проект мне был дан для того, чтобы понять, что для меня не существует границ. В политику я хочу пойти, чтобы стать лицом инклюзии. Да, я простая мама из Воронежа замахнулась на это. Но теперь понимаю, что я могу помогать намного большему количеству людей, потому что я прожила это сама, - сказала в финальном выступлении Анна Гурская.

В семье Анны - два сына - четырехлетний Лука и шестилетний Лев. Старший мальчик родился с особенностями здоровья, у него аплазия верхних конечностей, он носит протезы. Но мама из Воронежа убеждена, что все дети - супергерои. И абсолютно не важно, какими они родились.

Сегодня Анна Гурская помогает не только своим детям поверить, что они настоящие супергерои, но и развивает коллекцию одежды для детей с особенностями здоровья, а также помогает нуждающимся семьям получить столь необходимые протезы для их малышей. Проект она рассчитывает развивать по всей стране. И, вероятно, победа в шоу #ДебатыКандидаты поможет заметно расширить его возможности.

Действительно «Новые люди»

Анну Гурскую из Воронежа выбрало жюри. После жаркой дискуссии эксперты присудили победу двум финалистам - успех также разделил Станислав Киреев из Ставрополя. Они получили по 5 млн рублей на реализацию своих идей. Сардана Авксентьева, советник Алексея Нечаева по работе с регионами, отметила, что их проекты - о самом главном, чего не хватает в обществе и к чему все стремятся - это забота.

Мама супергероев из Воронежа, услышав о победе, сказала лишь: «Сыночек, у нас все получилось». Сегодня Анна Гурская готова попробовать свои силы и стать депутатом от фракции «Новые люди» в Государственной Думе. Она призналась, что шоу стало для нее школой жизни в большой политике. Даже один из приглашенных экспертов шоу, телеведущая Ксения Собчак, которая сама участвовала в президентских выборах, отметила участницу из Воронежа, как уверенного в себе кандидата с внятной позицией.

- Мне кажется Анна делает крутой проект, не жалобный, это я, как раз, не люблю, а позитивный, про жизнь, про силу и про любовь. Это побеждает любой хейт, - сказала Ксения Собчак.

Анну Гурскую из Воронежа выбрало жюри

При этом Анна Гурская подчеркнула, что однозначно вся инициатива по оказанию помощи особенным семья будет развиваться в нашем регионе, ведь Воронеж - ее любимый город. Но в дальнейшем она нацелена, конечно, на всю Россию.

- Мы должны дать возможность работать и зарабатывать тем, кто может и хочет. Создать атмосферу безопасности и защищённости для всех, кто не нарушает закон. Дать возможность гражданам решать важнейшие вопросы жизни страны и открыть путь к карьерному росту и успеху наиболее талантливым и способным, обеспечить равные конкурентные условия для роста всем, без блата для «своих». Сделать так, чтобы образование давало знания, а не аттестаты и дипломы, заботиться больше о здоровье человека, а не столько о его лечении. Обеспечить доступность жилья, чтобы свой дом или квартира перестали быть недостижимой целью, на которую надо положить всю жизнь, - подчеркивает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - И чтобы выявить самых ярких региональных лидеров и предоставить им «социальный лифт» в большую политику, мы и организовали реалити-шоу «Дебаты-кандидаты». Наши победители это не просто участники реалити-проекта, а действительно «Новые люди», которые станут кандидатами от нашей партии на выборах в Госдуму и в местные заксобрания.