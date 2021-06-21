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Общество21 июня 2021 9:15

«Сыночек, у нас все получилось»: мама супергероев из Воронежа станет кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди»

Наша землячка Анна Гурская победила в первом в России политическом реалити-шоу #ДебатыКандидаты
Олег ИВАНОВ
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Анна Гурская получит 5 млн рублей на реализацию своих идей

Анна Гурская получит 5 млн рублей на реализацию своих идей

Завершилось первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты, организованное партией «Новые люди». Четыре финалиста получили 30 миллионов рублей на реализацию своих предвыборных программ. Одним из победителей стала 36-летняя мама двух детей из Воронежа Анна Гурская.

«В политику я хочу пойти, чтобы стать лицом инклюзии»

На участие в шоу #ДебатыКандидаты претендовало несколько тысяч человек. Экспертный совет просмотрел все видео-заявки, провел собеседования и отобрал 30 участников для съемок в Москве. Два месяца лидеры общественных и политических инициатив защищали свои убеждения, получали знания и новый опыт. За это время шоу на YouTube набрало более 30 миллионов просмотров.

В финал вышли 8 человек. Каждый из них претендовал на победу в одной из трех номинаций - выбор аудитории, выбор жюри и выбор лидера партии Алексея Нечаева. Победители получали возможность стать депутатами от фракции «Новые люди» в Государственной Думе.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев наставлял участников на протяжении всего шоу

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев наставлял участников на протяжении всего шоу

В заключительном испытании конкурсанты должны были представить свой предвыборной ролик и подготовить итоговую речь.

- Шесть лет назад, когда я родила первого сына, поняла, что все в моей жизни приходит не за что-то, как кара, а для чего-то. Создав свой социальный проект для поддержки особенных детей, я не могла понять, где могу получить поддержку. Увидела этот проект и пришла сюда. Этот проект мне был дан для того, чтобы понять, что для меня не существует границ. В политику я хочу пойти, чтобы стать лицом инклюзии. Да, я простая мама из Воронежа замахнулась на это. Но теперь понимаю, что я могу помогать намного большему количеству людей, потому что я прожила это сама, - сказала в финальном выступлении Анна Гурская.

В семье Анны - два сына - четырехлетний Лука и шестилетний Лев. Старший мальчик родился с особенностями здоровья, у него аплазия верхних конечностей, он носит протезы. Но мама из Воронежа убеждена, что все дети - супергерои. И абсолютно не важно, какими они родились.

Сегодня Анна Гурская помогает не только своим детям поверить, что они настоящие супергерои, но и развивает коллекцию одежды для детей с особенностями здоровья, а также помогает нуждающимся семьям получить столь необходимые протезы для их малышей. Проект она рассчитывает развивать по всей стране. И, вероятно, победа в шоу #ДебатыКандидаты поможет заметно расширить его возможности.

Действительно «Новые люди»

Анну Гурскую из Воронежа выбрало жюри. После жаркой дискуссии эксперты присудили победу двум финалистам - успех также разделил Станислав Киреев из Ставрополя. Они получили по 5 млн рублей на реализацию своих идей. Сардана Авксентьева, советник Алексея Нечаева по работе с регионами, отметила, что их проекты - о самом главном, чего не хватает в обществе и к чему все стремятся - это забота.

Мама супергероев из Воронежа, услышав о победе, сказала лишь: «Сыночек, у нас все получилось». Сегодня Анна Гурская готова попробовать свои силы и стать депутатом от фракции «Новые люди» в Государственной Думе. Она призналась, что шоу стало для нее школой жизни в большой политике. Даже один из приглашенных экспертов шоу, телеведущая Ксения Собчак, которая сама участвовала в президентских выборах, отметила участницу из Воронежа, как уверенного в себе кандидата с внятной позицией.

- Мне кажется Анна делает крутой проект, не жалобный, это я, как раз, не люблю, а позитивный, про жизнь, про силу и про любовь. Это побеждает любой хейт, - сказала Ксения Собчак.

Анну Гурскую из Воронежа выбрало жюри

Анну Гурскую из Воронежа выбрало жюри

При этом Анна Гурская подчеркнула, что однозначно вся инициатива по оказанию помощи особенным семья будет развиваться в нашем регионе, ведь Воронеж - ее любимый город. Но в дальнейшем она нацелена, конечно, на всю Россию.

- Мы должны дать возможность работать и зарабатывать тем, кто может и хочет. Создать атмосферу безопасности и защищённости для всех, кто не нарушает закон. Дать возможность гражданам решать важнейшие вопросы жизни страны и открыть путь к карьерному росту и успеху наиболее талантливым и способным, обеспечить равные конкурентные условия для роста всем, без блата для «своих». Сделать так, чтобы образование давало знания, а не аттестаты и дипломы, заботиться больше о здоровье человека, а не столько о его лечении. Обеспечить доступность жилья, чтобы свой дом или квартира перестали быть недостижимой целью, на которую надо положить всю жизнь, - подчеркивает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - И чтобы выявить самых ярких региональных лидеров и предоставить им «социальный лифт» в большую политику, мы и организовали реалити-шоу «Дебаты-кандидаты». Наши победители это не просто участники реалити-проекта, а действительно «Новые люди», которые станут кандидатами от нашей партии на выборах в Госдуму и в местные заксобрания.

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