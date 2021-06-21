Последние новости Воронежа на 21 июня 2021 года: аномальная жара и стрельба на трассе

Столбик термометра достигнет 35-38 градусов выше нуля. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Аномальная жара ожидается в Воронежской области. Как сообщили спасатели, в течение рабочей недели температура воздуха будет превышать норматив как минимум на семь градусов. Самыми жаркими станут 21, 22 и 23 июня. В эти дни столбик термометра достигнет 35-38 градусов выше нуля. В такую погоду специалисты рекомендуют оставаться по возможности дома. Особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Центральный парк привели в порядок после потопа, который прошел 16 июня. Тогда за полчаса проливного дождя парковка и главная аллея почти на метр ушли под воду. В потоке утонули торговые точки и автомобили. Три дня коммунальщики приводили общественное пространство в порядок, и накануне парк открыли для посетителей.

Под Воронежем полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить машину нарушителя. Погоня произошла на 669 км автодороги «М-4 Дон». Около часа ночи правоохранители выстрелили в колеса ВАЗ-2105, ведь водитель «пятерки» неоднократно проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться. 26-летнего парня из Россоши задержали. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

На этой неделе без горячей воды останутся жители пяти районов. Повезет только жителям Коминтерновского: их неудобства не коснутся. Ознакомиться со списком отключений можно по ссылке.