Квартира, в которой хочется жить: 6 трендов и одно решение

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Квадратные метры перестали быть единственным критерием - сейчас выбирают не стены, а образ жизни, который эти стены позволят вести. И готовы платить за продуманность, но не прощают неудобств.

Давайте поговорим о главных трендах, о том, за что сегодня действительно готовы доплачивать и что становится решающим аргументом при выборе квартиры.

Чистовая отделка. Готовая отделка становится всё более востребованным решением среди тех, кто ценит своё время и нервы. Вместо того чтобы месяцами искать бригады, закупать материалы, согласовывать дизайн-проекты и контролировать каждый этап, можно просто получить ключи и сразу заехать. Не думая при этом об экономии финансов - все расходы уже заложены в стоимость.

Продуманная планировка. Прошли времена, когда метры меряли «на глаз». Сейчас покупатели хотят, чтобы пространство работало под их сценарии. Увеличенные размеры окон, функциональные большие кухни, широкие коридоры, удобные лоджии - это не роскошь, а норма. При этом всё чаще обращают внимание на детали, которые добавляют света и воздуха - даже в стандартных проектах ценят нестандартные решения.

Среда внутри ЖК и вокруг. Люди всё реже соглашаются на квартиру в «голом поле». Хотят, чтобы на первых этажах были магазины, кофейни, аптеки. Чтобы двор был похож на парк, а не на парковку. Чтобы на площадке можно было провести время, не выезжая в город. Детские площадки, спортивные зоны, прогулочные аллеи и коворкинги - всё это перестало быть «бонусом» и стало обязательным атрибутом комфортной жизни.

Локация и инфраструктура. Это вечная ценность: близость школ, садов, поликлиник, магазинов, остановок. Сейчас добавилась экология - парки, скверы, зелёные зоны. Но важно не только текущее состояние, но и планы развития района. Будущая новая школа, обещанная поликлиника, спортивная площадка - эти перспективы часто становятся решающими.

Репутация застройщика-технического заказчика. И наконец, главное - доверие. Люди хотят быть уверены, что компания достроит, сдаст в срок, выполнит обязательства и не подведёт после продажи. Репутация становится фундаментальным фильтром, без которого остальные плюсы теряют вес.

Все эти требования сегодня объединяются в одном адресе: АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат». Крупнейший застройщик Воронежской области, который строит не просто дома, а целые микрорайоны с инфраструктурой и средой. В портфеле ДСК - жилые комплексы по всему городу: «Задонье», «Яблоневые сады», «Городские истории», «Крымский квартал», «Ласточкино», «Ленинградский квартал», «Черёмушки», «Европейский». Объекты расположены в разных районах города, и каждый может выбрать локацию под свой стиль жизни.

В проектах ДСК продуманы планировки, предлагается 100% отделка «под ключ». Дворы без машин, закрытые территории, зоны для детей и спорта, паркинги (в том числе наземные с охраной и лифтовым доступом).

И репутация, проверенная десятилетиями.

3 августа в «Яблоневых садах» откроет свои двери очередной дом (позиция 9). В этот день пустые стены наполнятся голосами, шагами, детским смехом и планами на годы вперёд.

Именно тогда можно перевернуть страницу и начать новую главу своей жизни. И что особенно важно: сделать это можно с выгодой, которая редко встречается на рынке. Домостроительный комбинат предлагает сегодня условия, от которых сложно отказаться - скидка 15% на современные студии для тех, кто делает первые шаги к самостоятельности, а для семей, которые ждут пополнения, - особое предложение: зафиксировать цену и забронировать выбранную квартиру на три месяца, внеся всего 150 тысяч рублей. Плюс к этому - ипотечные программы с ведущими банками, возможность трейд-ина, удобная рассрочка и отдельные условия для жителей Белгородской и Курской областей.

Всё это работает здесь и сейчас, чтобы решение о переезде было радостным и разумным.

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