8 новых точек роста на карте региона

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Домостроительный комбинат в Воронеже демонстрирует уникальный для российского строительного рынка пример диверсификации бизнеса. Параллельно с возведением сотен тысяч квадратных метров жилья предприятие ведет масштабную работу по государственным и муниципальным контрактам. На сегодняшний день ДСК реализует одновременно девять крупных контрактов на строительство социально значимых объектов, фактически закрывая одну из самых серьёзных ниш – возведение сложной инфраструктуры.

Ситуация, при которой один частный подрядчик берет на себя такой объем государственного заказа, является исключительной. Как правило, крупные федеральные игроки распределяют подобные проекты между собой, а региональные компании выступают лишь субподрядчиками. Однако в Воронежской области сложилась иная практика: аукционы часто проходят с единственным участником, которым выступает именно воронежский ДСК, так как больше никто не готов взять на себя такую ответственность.

Почему другие девелоперы обходят государственные тендеры стороной?

Рынок жилищного строительства и рынок госзаказа – это две принципиально разные бизнес-модели. Большинство коммерческих застройщиков сознательно не идут на государственные тендеры по строительству школ, детских садов и больниц по ряду веских причин:

Во-первых, это жесткие требования к финансовой устойчивости. Для участия в торгах на крупные суммы компания должна обладать серьезным уставным капиталом, безупречной кредитной историей и значительными оборотными средствами. Как правило, у региональных застройщиков денежные средства постоянно находятся в обороте – вложены в покупку новых земельных участков или стройматериалы для жилых комплексов. Замораживать их под банковские гарантии госконтрактов они не могут.

Многих останавливает отсутствие опыта работы со сложными инженерным системами и оборудованием. Построить типовую многоэтажку – понятный технологический процесс. Построить школу или радиологический корпус – задача иного уровня сложности. Это специфические системы вентиляции, рентгенозащиты, медицинского газоснабжения, пищеблоки с особыми требованиями СанПиН. Коммерческий застройщик умеет быстро возводить бетонный каркас, но у него нет штата опытных профессиональных инженерно-технических специалистов, способных собрать сложнейшую «начинку» высокотехнологичного социального объекта. ДСК за десятилетия работы накопил эту компетенцию, справляется с задачами любой технической сложности.

Зачастую застройщики получают проекты, разработанные несколько лет назад по устаревшим нормам или содержащие серьезные технические ошибки. В ДСК проводят детальную проработку проекта силами собственных специалистов ПТО (производственно-технического отдела) при необходимости привлекают узкоспециализированных специалистов. Это обеспечивает своевременное внесение изменений в проект, например оперативную замену стройматериалов в условиях жестких экономических санкций, и гарантирует качественное выполнение госконтрактов точно в срок.

Не менее важны маржинальность и финансовая дисциплина. В жилищном строительстве застройщик может увеличить стоимость квадратного метра. В госконтрактах цена твердая. Если арматура подорожала на 30 % в середине стройки – это убыток подрядчика. Государство требует строжайшей отчетности за каждый потраченный рубль, что опять же подразумевает большой штат профессиональных экономистов, бухгалтеров и аудиторов.

Одной из главных системных причин срыва сроков ввода социальных объектов по государственным контрактам в Воронежской области становится неспособность застройщика правильно подготовить исполнительную документацию для подтверждения выполненных работ. В результате физически готовый объект простаивает, а компания сталкивается с кассовым разрывом, штрафными санкциями и риском попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Выполнение госзаказа подразумевает высокие требования к кадровому резерву. Помимо инженеров и экономистов, госконтракты требуют наличия в штате сертифицированных специалистов по охране труда, промышленной безопасности, геодезистов высокого класса и руководителей проектов с опытом бюджетной стройки. Найти и удержать таких людей сложно.

Многих застройщиков, помимо финансовых, пугают и высокие репутационные риски. Срыв сроков сдачи жилого дома дольщикам неприятен, но решается достройкой или страховыми механизмами. Срыв сроков ввода школы к 1 сентября – это политический скандал регионального масштаба. Не каждая строительная компания готова нести ответственность перед губернатором и федеральными властями.

Банковские гарантии без права на ошибку

Размер обеспечения исполнения контракта может достигать 30–50% от его стоимости. Для небольших компаний получение такой гарантии в банке становится непосильной задачей.

Главная причина, по которой крупнейшие объекты доверяют именно ДСК, кроется в уникальной финансовой дисциплине предприятия.

Высшая оценка: благодарность от В.В. Путина. В 2000-ые за Перинатальный центр, в 2025 г. - за корпус онкоцентра

Уровень компетенций воронежского ДСК получил признание на федеральном уровне. Ключевым проектом последних лет, доказавшим способность застройщика работать со сложнейшими медицинскими технологиями, стало строительство радиологического корпуса областного онкоцентра.

Объект относится к первой категории сложности: это не просто здание, а высокотехнологичный медицинский инструмент. Стены помещений должны иметь специальную защиту от радиационного излучения (рассчитанную физиками-ядерщиками), перекрытия – выдерживать многотонные ускорители частиц, а системы вентиляции обеспечивать стерильность особого уровня. Малейшая ошибка в геометрии комнат или монтаже оборудования сделает невозможным лечение пациентов.

Воронежский ДСК реализовал этот проект безупречно, сдав объект в установленные жесткие сроки. Качество выполненных работ было отмечено лично Президентом России Владимиром Путиным. Во время открытия объекта в онлайн режиме глава государства поблагодарил строителей за профессионализм и своевременную сдачу такого стратегически важного объекта. Эта оценка стала подтверждением статуса ДСК как национального лидера в сегменте сложного инфраструктурного строительства.

Портфель ответственности ДСК

Сегодняшняя загрузка предприятия подтверждает статус системообразующего партнера региона. Девять параллельных госконтрактов включают в себя строительство современных образовательных кампусов, дошкольных учреждений, поликлиник и спорткомплексов, объектов спец назначения.

Фактически Воронежский ДСК взял на себя роль главного инженера социальной инфраструктуры области, обеспечивая региону возможность выполнять национальные проекты точно в срок и без риска для бюджета. Другие участники рынка пока не готовы предложить государству аналогичный уровень надежности, финансового плеча и технической экспертности.

Ниже представлено краткое описание объектов из текущего портфеля ДСК:

Образование

Общеобразовательная школа в микрорайоне Шилово (ул. Острогожская). Крупный образовательный центр на 2 000 учеников общей площадью почти 40 000 кв. м. Контракт заключен в конце 2024 года, сдать объект планируют к новому учебному году в августе 2026-го. Это будет одна из крупнейших школ в регионе, призванная полностью решить проблему с местами в быстрорастущем микрорайоне Воронежа.

Детская школа искусств на Московском проспекте. Центр творчества на 1 400 мест площадью порядка 8 000 кв. м. Строительство стартовало весной этого года. Объект объединит под одной крышей отделения музыки, хореографии и живописи и станет главной культурной точкой притяжения для Северного района города.

Детский сад в жилом микрорайоне «Экодеревня» (Бобровский район, пос. Лушниковка). Современное дошкольное учреждение на 240 мест планируется завершить уже летом 2027 года. Новый детсад станет гармоничной частью масштабного пилотного проекта по развитию сельских территорий.

В рамках программы муниципально-частного партнерства в этом году ДСК передает городу еще два современных встроенно-пристроенных детских сада в жилых комплексах «Задонье» и «Яблоневые сады». Этот механизм позволяет эффективно решать проблему дефицита мест в образовательных учреждениях без привлечения дополнительных бюджетных средств на этапе строительства. Застройщик берет на себя все расходы по проектированию и возведению объектов, а город получает готовые здания, полностью укомплектованные оборудованием.

Здравоохранение

Новые здания для инфекционного медцентра (БСМП № 8, ул. Ростовская). Масштабный проект расширения больницы скорой медицинской помощи. Включает административно-поликлинический корпус (5 388 кв. м) и лабораторно-складской блок (3 224 кв. м). Работы по документации начались летом 2025 года, ввод запланирован на декабрь 2027 года. Объект критически важен для биологической безопасности миллионного города.

Поликлиника в поселке Отрадное (Новоусманский район). Крупное медицинское учреждение на 300 посещений в смену (более 6 000 кв. м). Контракт стартовал в июне 2026 года. Ввод объекта намечен на декабрь следующего года. Поликлиника станет центральным звеном здравоохранения для всего динамично развивающегося западного кластера Воронежской агломерации, в частности для жилого микрорайона «Черемушки». Поликлиника (встроенно-пристроенная) на 254 посещения в смену площадью 3350 кв. м в ЖК «Задонье» возводится ДСК также в рамках программы МЧП и по завершении будет передана в муниципальную собственность. Медицинский центр разместится на первых этажах жилых корпусов с отдельным входом и собственной прилегающей территорией.

Спорт и культура

Ледовый дворец (Аннинский район, пгт Анна, ул. Ватутина).

Объект площадью около 4 800 кв. м – долгожданный спорткомплекс регионального значения должен быть введен в декабре 2027 года. Строительство ледовой арены даст мощный толчок развитию зимних видов спорта – хоккея и фигурного катания в муниципалитете, предоставив детям современную базу для профессиональных тренировок рядом с домом.

Ещё 2 государственных объекта возводит сейчас ДСК.

Реализация такого количества разноплановых проектов одновременно возможна благодаря тому, что Воронежский ДСК обладает собственной мощной производственной базой, полным циклом строительных работ и уникальным опытом возведения высокотехнологичных объектов без привлечения авансового финансирования от государства.

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