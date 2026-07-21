Студенты Воронежской государственной академии спорта получили красные дипломы на выпускном балу в Минспорта

Фото: ВГАФК.

Лучшие выпускники Воронежской государственной академии спорта приняли участие в торжественном выпуском балу, который состоялся в Москве на территории Министерства спорта России.

Студенты ВГАС получили красные дипломы об успешном окончании учебы лично из рук министра спорта России Михаила Дегтярева. Также выпускников со сцены наградили памятными призами и подарками.

Одним из тех, кто поздравлял студентов Воронежской государственной академии спорта со сцены был ее исполняющий обязанности ректора Александр Сысоев.

Всего в награждении принимали участие восемь выпускников: Милена Коротаева, Виктория Белкина, Александр Бабков, Рустам Багиров, Дарья Демина, Михаил Неповинных, Арина Тарановская и Арина Матыцина.

Специальной грамотой и букетами цветов выпускников награждала и Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире, чемпионка Европы, семикратная чемпионка России Екатерина Боброва.

Помимо Бобровой в торжественном выпускном балу приняли участие и другие легенды российского спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.