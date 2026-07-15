В регионе проходит мониторинг социальных объектов

Фото из соцсетей депутата

Общественники, волонтеры вместе с депутатом Государственной Думы от Воронежской области, заместителем руководителя фракции Единой России Евгением Ревенко побывали в Подгоренской школе №1. Здесь идут работы по капремонту.

В школе уже организован класс БАС (беспилотные авиационные системы), с первого сентября начнет работу инженерно-химический класс и завершается ремонт в аграрном классе. По словам директора, совокупно во все три специализированные классы будет ходить каждый десятый ученик школы. Сейчас в учебном заведении учатся 711 детей.

«Раннее профориентирование позволит детям сделать правильный выбор, осмысленно выбрать колледж или вуз для дальнейшей учебы. Подготовка квалифицированных кадров для экономики — такую задачу ранее поставил нам Президент РФ, и ее выполнение входит в число приоритетов в работе фракции «Единой России» в Госдуме и Народной программы, созданной в 2021 году», — отметил Евгений Ревенко.

Также осмотрели еще один объект – ФОК, который расположен в шаговой доступности от школы. Он был открыт в 2013 году. Здесь можно заниматься баскетболом, настольным теннисом. Есть тренажерный зал и бассейн.