Т2 выступил партнером образовательной программы «Мама-предприниматель»

Источник фото: Центр «Мой бизнес»

Оператор стал партнером регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама предприниматель». Представители T2 вошли в состав экспертного жюри и приняли участие в выборе победителя, а также отметили два перспективных бизнес-проекта в собственной специальной номинации. Оператор вручил лучшим предпринимательницам сертификаты на платиновый номер.

С 6 по 10 июля на базе Центра «Мой бизнес» в Воронеже прошел региональный этап федеральной образовательной программы «Мама предприниматель», ориентированной на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря этой программе женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе. За 13 лет выпускницы программы запустили более 8000 проектов.

Программа «Мама предприниматель» реализуется Министерством экономического развития РФ, оператором выступает Национальное агентство «Мой бизнес». На региональном уровне организаторами мероприятия стали Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центр «Мой бизнес» Воронежской области.

В 2026 году в региональном этапе приняли участие более 30 женщин, только начинающих свое дело и уже имеющих опыт ведения бизнеса. В течение четырех дней они проходили обучение по ключевым темам предпринимательства: целеполагание и портрет клиента, финансы, маркетинг и продвижение, продажи и упаковка идеи. Опытные наставники также помогли участницам проработать конкурсные бизнес идеи и подготовить их презентацию.

10 июля состоялась конкурсная защита бизнес-проектов. Экспертное жюри, в состав которого вошли представители T2, оценило экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость идей. Лучший проект получил денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, победительнице вручили подарки от партнеров программы, в том числе сертификат на платиновый номер от T2. Редкая комбинация цифр обеспечит мгновенную запоминаемость, повысит доверие клиентов и эффективность рекламы. Оператор отметил еще две оригинальные и перспективные идеи в специальной номинации «Выбор T2». Авторы проектов также получили сертификаты на платиновый номер и памятные подарки.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Мы были рады вновь принять участие в такой значимой образовательной программе и поддержать активных и инициативных женщин, совмещающих предпринимательскую деятельность с материнством. T2 с удовольствием делится своими знаниями о современных цифровых сервисах для бизнеса, в том числе в рамках мероприятий Центра «Мой бизнес», и помогает предпринимателям Воронежской области сделать рабочие процессы прозрачнее и эффективнее. Наши универсальные и простые решения позволяют усилить продвижение бизнеса любого масштаба, быстро найти сотрудников, обеспечить безопасность цифровых ресурсов и решить множество других важных ежедневных задач».

Андрей Покузиев, директор Центра «Мой бизнес» Воронежской области:

«Программа «Мама предприниматель» – это не просто обучение. Это точка старта, где идея превращается в бизнес, а женщина – в уверенного предпринимателя. За пять дней участницы прошли путь от целеполагания до защиты проектов перед экспертами. Мы видели, как с каждым днем росли их компетенции, как менялось качество презентаций и как загорались глаза. Каждая из участниц достойна того, чтобы быть реализованной. Отдельная благодарность Министерству предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, членам жюри, тренерам, экспертам и партнерам, которые поверили в наших участниц».

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