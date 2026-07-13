Нововоронежская АЭС объединила современные технологии и творчество на форуме «Молгород»

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Более 200 молодых участников второй смены регионального молодежного форума «Молгород» собрались на площадке Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), проходившей с 8 по 11 июля этого года.

Специалисты АЭС подготовили особую программу, объединившую современные атомные технологии и творчество. Ключевой темой встречи стал 10-летний юбилей энергоблока №6 с реактором ВВЭР-1200 – первого в мире энергоблока поколения «3+».

В качестве спикеров были приглашены эксперты, поделившиеся с молодежью живыми историями успеха в медиасфере и социальной инженерии. Шеф-редактор ГТРК «Воронеж» Анна Кушманова на примере интервью с директором НВ АЭС Владимиром Поваровым раскрыла секреты создания качественного телевизионного контента и поделилась личными лайфхаками подготовки к эфирам.

Особым гостем площадки стала Дарья Леднева, основатель социального проекта «От Ба», объединяющего более ста мастериц из 35 регионов России. Она презентовала уникальную коллаборацию проекта и Нововоронежской АЭС – лимитированную коллекцию вязаных изделий, дизайн которых был вдохновлен технологиями и визуальными элементами атомной станции.

«В основу легла идея творчески переосмыслить визуальную эстетику атомной станции. Получились невероятно душевные вещи - шапки, варежки и шарфы, вдохновленные образами градирен, их силуэтами и фактурой пара. Так мы продемонстрировали связь поколений и то, что проект нововоронежских энергоблоков прочно вошел в моду как в России, так и за рубежом», – пояснила Дарья Леднева.

Одна из мастериц проекта Елена Бруданина провела мастер-класс, где научила всех желающих создавать трендовые сувениры на атомную тематику. Большим спросом пользовались, к примеру, брелоки в форме градирен. Завершилась работа секции викториной «ВВЭР в моде». Самые эрудированные участники, ответившие на вопросы о технологиях энергоблока №6, получили «тёплые» подарки: варежки, авоськи, шарфы, связанные в рамках социального проекта, и рюкзаки с юбилейной символикой.

Форум «Молгород» в очередной раз подтвердил статус эффективной площадки для прямого диалога между представителями инновационных предприятий региона и инициативной молодежью.

Справка:

В России продолжают дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик.

Нововоронежская АЭС – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС