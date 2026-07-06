Хлебные нивы и семейные традиции

Битва за урожай в Воронежской области — это не громкие лозунги, а тяжелый, но благородный труд. Особенно в июле, когда зерно наливается силой на глазах. В хозяйствах знают цену земле и умеют работать на совесть. Не даром ежегодно регион бьет рекорды: в 2025 году было собрано 6,2 млн тонн зерна. А верным помощником в их нелегком деле стала техника Ростсельмаш.

ТРУД — ОСНОВА ЖИЗНИ

Крестьянско-фермерскому хозяйству Виноградова Л.П. уже восемь лет. Оно расположено в селе Малые Алабухи 1-е Грибановского района. В хозяйстве обрабатывают 3000 гектаров земли, специализируясь на выращивании зерновых. Но главное богатство здесь — это люди, для которых земля — не просто ресурс, а смысл жизни.

Инженер хозяйства Владимир Алексеевич Платонов — человек, чья биография неразрывно связана с сельским хозяйством. Еще в 1985 году он окончил Воронежский сельскохозяйственный институт и ушел работать в колхоз. И по сей день земля его не отпускает.

- В КФХ у нас есть и собственное производство по переработке — мы делаем подсолнечное масло, — рассказывает он. — Выращиваем озимые, яровые, подсолнечник, горох, сою. Это огромная ответственность.

Особенно запомнился ему прошлый год, когда удалось взять озимую пшеницу до 80 центнеров с гектара.

- Колос стоял стеной, такой густой и мощный, что если разбежаться и прыгнуть в него — голову можно разбить, — с гордостью вспоминает Владимир Алексеевич.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА — ДЛЯ ГЛАВНЫХ ПОЛЕВЫХ ЗАДАЧ

В такой напряженной борьбе за каждый центнер техника должна быть надежной и современной. В КФХ Виноградова Л.П. с Ростсельмаш работают давно. В хозяйстве есть комбайны T500 и ACROS. Особое место в линейке сейчас занимает и трактор Ростсельмаш 2400.

- Это наш незаменимый помощник! — говорит Владимир Платонов. — Он участвует и в пахоте, и в обработке. Высокопроизводительный, очень комфортный. Кабина герметичная, с отличным обзором, есть вентилятор и кондиционер. Механизатор может вести так называемый круговой контроль — отслеживать ситуацию вокруг машины.

Механизаторы подтверждают, что в кабине трактора Ростсельмаш 2400 продумано все: улучшенная шумоизоляция, панорамный обзор, регулируемая рулевая колонка и климат-контроль с одиннадцатью дефлекторами, которые направляют потоки теплого или прохладного воздуха.

Инженер отмечает надежность: трактор легко нарабатывает по 12–14 часов за смену и на посевной, и на пахоте. Сейчас на нем стоит современная система автовождения РСМ Агротроник.

- Трактор заходит в борозду — и можно руль бросать! Технология — это колоссальная помощь, она снижает усталость механизатора в разы. И что немаловажно, сервисная служба «Агропромснаб» официального дилера Ростсельмаш, работает на твердую пятерку: ребята очень отзывчивые, оперативно приходят на помощь, — делится опытом Владимир Алексеевич.

ДИНАСТИЯ АГРАРИЕВ

В соседнем Поворинском районе находится КФХ Лотышева Сергея Ивановича. Это хозяйство — яркий пример семейного подхода и преемственности поколений. Сам Сергей Иванович в свое время был председателем колхоза, а в 2000-х решил создать собственное дело. Сегодня в хозяйстве 3000 гектаров, где сеют кукурузу, подсолнечник, просо и нут.

С 2022 года вместе с отцом работает его сын — Сергей Сергеевич. Настоящая династия аграриев. Именно он рассказал о том, как современные технологии помогают молодым фермерам достигать успеха.

- В прошлом году мы весной только начинали работать с трактором Ростсельмаш 2400, поэтому отсеялись за две недели. Опыта было маловато. В этом году — справились всего за неделю! — с гордостью говорит Сергей Сергеевич.

Помогает и базовая платформа РСМ Агротроник.

- Она показывает выработку, ошибки трактора, скорость, нагрузку. Это позволяет контролировать каждый этап работы. Но самое важное для нас — это система автовождения. Она невероятно облегчает труд механизатора, автоматически ведя трактор по заданному курсу, - делится Сергей Сергеевич.

ЦЕНА, КАЧЕСТВО И УВЕРЕННОСТЬ

Для фермера, который рассчитывает только на свои силы, простои техники равносильны катастрофе. Поэтому воронежские аграрии ценят доступность сервиса.

- Примечательно, что цена за технику соответствует качеству. При этом у Ростсельмаш развитая сервисная сеть, запчасти доступны. Специалисты дилерского центра «Агропромснаб» тоже на высоте: всегда на связи, могут проконсультировать по телефону, а если нужно - выезжают на место. Были моменты, когда обращались — приезжали оперативно, все решали на месте, - подчеркивает Сергей Сергеевич.

Успех воронежских аграриев — это не случайность, а закономерный результат сочетания трех ключевых факторов: преданности своему труду, крепких семейных традиций и использования современной высокоэффективной техники. В итоге, рекордные тонны зерна — это не просто цифры. Это результат ежедневной работы и помощь надежного партнера — компании Ростсельмаш. А когда традиции встречаются с инновациями — урожай не заставляет себя ждать.

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