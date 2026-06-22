Нововоронеж стал точкой военно-патриотического проекта Федеральной налоговой службы «По дорогам Великой Победы»

Фото: Ольга МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Проект «По дорогам Великой Победы!» стартовал в Ленинградской области в 2024 году и продолжает свой маршрут по знаковым местам России.

Он направлен на патриотическое воспитание сотрудников, укрепление корпоративного духа и осмысление исторического значения Победы. Это кадровый проект Федеральной налоговой службы, он охватывает регионы страны, где проходили основные боевые действия в 1941-1945 годах.

«Мы рады, что город-спутник Нововоронежской АЭС стал важной точкой на этой патриотической карте! На этой территории в годы войны проходила линия обороны 141-й стрелковой дивизии. Она сдерживала атаки врага на подступах к Воронежу», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В День памяти и скорби гости возложили цветы к главному военному мемориалу города — «Звездам Славы». Этот монумент — символ доблести поколения воинов, прошедших одну из самых страшных войн в истории человечества и заложивших основу атомной промышленности. Сегодня на этих территориях располагается Нововоронежская АЭС — первая промышленная АЭС с водо-водяными энергетическими ректорами.

Представители делегации посетили Учебно-тренировочный пункт НВАЭС, увидев, как работает полномасштабный тренажер инновационного «модного» энергоблока с ВВЭР-1200. В этом году исполняется 10 лет с момента пуска нововоронежского энергоблока №6 поколения «3+». Аналогичные энергоблоки сейчас строятся в Бангладеш, Турции, Египте.

Заместитель руководителя УФНС России по Воронежской области Елена Копытина отметила, что «Нововоронеж — молодой город, современный и динамичный. А Нововоронежская АЭС — ключевой производитель электроэнергии в регионе и важнейший налогоплательщик, входящий в тройку крупнейших в Воронежской области».