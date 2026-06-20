Иностранные гости «Антициклона-2026» в Воронеже: взгляд на мировые конфликты и будущее с Россией

Фото - Евгения Емельянова, РИА «Воронеж»

Воронеж стал центром притяжения международной политической мысли. В рамках III Международного общественно-политического форума «Антициклон-2026» его участники из Европы встретились с представителями местной прессы, чтобы обсудить самые острые темы современности: от эскалации глобальных конфликтов до культурного суверенитета и информационной блокады. Встреча прошла на площадке редакции РИА «Воронеж».

Модератором выступил заместитель генерального директора медиахолдинга Денис Пырков. В диалоге приняли участие глава венского клуба традиционалистов Рональд Шварцер, потомок Льва Толстого из Великобритании Дмитрий Толстой-Милославский, председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова, а также основатель болгарского телеканала EUROCOM.BG Росен Илчев. Мероприятие состоялось при поддержке регионального правительства и министерства внутренней политики Воронежской области.

Фото - Евгения Емельянова, РИА «Воронеж»

РОНАЛЬД ШВАРЦЕР: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЖАР УЖЕ НАЧАЛСЯ

Австрийский эксперт и руководитель международного клуба традиционалистов Рональд Шварцер отвечая на вопрос о возможном аналоге сараевского выстрела, который мог бы спровоцировать мировую войну, он заявил, что искать такой триггер больше не имеет смысла — Третья мировая уже идет.

По его словам, современная геополитическая обстановка представляет собой многомерный конфликт, охватывающий разные континенты. Он напомнил о прямых военных действиях США против Венесуэлы, атаках на Иран, ответных ударах Тегерана, столкновениях на ливано-израильской границе и напряженности между Пакистаном и Афганистаном.

По его убеждению, специальная военная операция России — это не противостояние с Украиной как таковой, а полномасштабная борьба с коллективным Западом.

- Нужно понимать, что СВО, которую проводит Россия, – это не борьба с несколькими миллионами украинцев. Это борьба с Западом, который своей информационной поддержкой, техникой, оружием помогает Украине. Россия борется со всем Западом, а Запад будет сражаться до последнего украинца, — отметил Рональд Шварцер.

Он рассказал о деятельности своих единомышленников в Европе, которые занимаются поддержкой традиционных ценностей семьи и общества. Работа клуба строится вокруг культурных мероприятий: презентаций, концертов, творческих встреч, посвященных истории, культуре, религии и философии.

Говоря о медийной среде в Европе, он признался, что его мало волнует, что пишет основная пресса Австрии о его путешествиях в нашу страну. И подчеркнул, что стереотипов холодной войны больше не существует, а Россия для него — партнер, основанный на традициях священной истории, царского дома и православной веры. При этом он отметил, что в Австрии существует широкое поле оппозиционных СМИ, способных быстро распространять альтернативную точку зрения.

Свои надежды на будущее эксперт связывает с переменой политического курса в Европе. Он признался, что для него самое важное сейчас — чтобы Россия как можно быстрее одержала убедительную победу в СВО.

- Тогда возникнет кризис смыслов в западных элитах, народ их просто сметет. Уже сейчас существует недовольство, а оно будет только расти. Миллиарды, которые западные страны вкладывают в Украину, не окупаются, люди беднеют. И в результате такого возмущения патриотические силы смогут прийти к власти, а тогда будут открыты все двери для сотрудничества с Россией, — заявил глава международного политического клуба традиционалистов в Вене.

Фото - Евгения Емельянова, РИА «Воронеж»

ДМИТРИЙ ТОЛСТОЙ-МИЛОСЛАВСКИЙ: «СЛОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ РОССИИ»

Потомок великого русского писателя, проживающий в Великобритании, начал с того, что его личное отношение к России за последние годы не претерпело изменений. Он убежден, что культурное влияние нашей страны продолжает сохраняться, и это заметно по востребованности русского языка и интересу к русской литературе за рубежом.

— То, что я чувствовал по отношению к вашей стране десять лет назад, те же мысли и чувства я пронес сквозь все годы. Хорошим примером может служить количество книг, связанных с русской культурой, которые продаются, а также востребованность русского языка как иностранного. Да, после известных событий отношение было более жестким, но сегодня, если бы я захотел поговорить о Чайковском или Пушкине, я не встретил бы сопротивления. Люди с удовольствием поддержали бы такой разговор, — отметил он.

Дмитрий Толстой-Милославский поделился и личными наблюдениями о том, как менялось отношение его окружения к поездкам в Россию. Два года назад, когда он планировал визит, друзья называли его безумцем. Сейчас же реакция кардинально иная.

— А когда я собирался приехать сейчас, мне говорили уже совершенно другое – что я счастливчик, которому представилась возможность увидеть Москву и Санкт-Петербург, и все меня поддерживали, — рассказал он.

Отвечая на вопросы о семейных традициях, эксперт сообщил, что потомки Льва Толстого регулярно собираются раз в два года. Прямые наследники писателя сегодня живут в США, Франции и Швеции. Обычно такие встречи объединяют от 50 до 70 человек. Он также отметил, что внутри семьи существуют разные взгляды на политические события, но культурное наследие остается объединяющим началом. В последний раз он посещал родовое имение — музей-заповедник «Ясная Поляна» — более пяти лет назад.

Фото - Евгения Емельянова, РИА «Воронеж»

СНЕЖАНА ТОДОРОВА: «БОЛГАРИЯ НЕ ПРЕДАЛА И НЕ ПРЕДАСТ РОССИЮ»

Председатель правления Союза болгарских журналистов начала с констатации тревожного факта: в Европе становится все сложнее доносить объективную информацию о России. Она напомнила, что Союз выступил против запрета российского телевидения на болгарских официальных каналах, считая это глубоко неправильным.

— К сожалению, не только в Болгарии, но и вообще в Европе очень сложно доносить настоящую истину о происходящем в России. Мы выступили против запрета российского телевидения на болгарском официальном канале, потому что считаем это глубоко неправильным. Если запрещать людям получать информацию из первоисточников, нарушается право общества узнавать правду о происходящем. В результате возникает односторонняя картина происходящего, — сказала Снежана Тодорова.

Она подчеркнула, что не скрывает своих взглядов, и это не мешает ей сохранять пост председателя Союза. Тодорова была переизбрана на третий срок с большим преимуществом перед конкурентами, что, по ее мнению, говорит о поддержке коллегами той политики, которую проводит Союз.

— Я никогда не скрывала своих взглядов. И то, что меня выбрали председателем Союза в третий раз с большим преимуществом перед другими кандидатами, говорит мне о том, что наши журналисты поддерживают политику Союза. И, несмотря на весь политический нажим со стороны Европы, Болгария не предала и не предаст Россию, — заявила она.

И выразила надежду на восстановление культурных и экономических связей между странами. Она отметила, что для многих болгар Россия ассоциируется с культурой и образованием. Разрыв связей между культурными учреждениями стал тяжелым ударом. Когда в Болгарию приезжают российские артисты, залы оказываются заполненными до отказа. Ежегодно около ста болгарских студентов отправляются на учебу в Россию, и она надеется на развитие этих взаимоотношений. Снежана Тодорова также поделилась впечатлениями от Воронежа, назвав его красивым, большим и серьёзным городом, городом молодых людей и студентов.

Фото - Евгения Емельянова, РИА «Воронеж»

РОСЕН ИЛЧЕВ: «ЛЮДИ БЫСТРО ЗАБЫВАЮТ, А СМИ ДОЛЖНЫ НАПОМИНАТЬ»

Учредитель общеболгарского телеканала EUROCOM.BG Росен Илчев сосредоточился на просветительской миссии современных медиа. Он указал, что информационная повестка слишком быстро меняется, и люди часто забывают события, которые ещё недавно казались значимыми. Задача СМИ — постоянно напоминать обществу о важных вещах.

— Мы как медиа должны думать о том, что есть вещи, которые забывать нельзя. Сегодня мы что-то выпускаем в информационное пространство, а через три-четыре дня уже все забыто. Но существуют вещи, о которых необходимо постоянно напоминать людям. Это своеобразная просветительская функция средств массовой информации, потому что общество очень быстро переключается на новые темы, — отметил он.

Росен Илчев также затронул тему влияния экономических факторов на общественное мнение. Он отметил, что материальные потребности зачастую перевешивают пропагандистское воздействие. Экономические реалии заставляют людей мыслить более рационально, и большинство ставит практические нужды выше абстрактных идей. Особо он подчеркнул значимость культурных и личных связей между людьми.

— Не стоит забывать, что личностные связи всегда оказываются сильнее государственных отношений. Культурное сотрудничество, кино, общение между людьми – все это играет огромную роль. Когда между людьми существует личный контакт, появляется совсем другое ощущение и совсем другое восприятие друг друга, — отметил учредитель общеболгарского телеканала EUROCOM.BG.

Фото - Евгения Емельянова, РИА «Воронеж»

Напомним, центральным событием III Международного общественно-политического форума «Антициклон-2026» стало пленарное заседание с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Александра Гусева. Оно состоялось 18 июня. Приветственное слово для участников форума записала официальный представитель МИД России Мария Захарова.