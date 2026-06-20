В Воронежской городской Думе наградили лучших медицинских работников

Фото - Воронежская городская Дума

В преддверии Дня медицинского работника в стенах городского парламента собрались врачи, медсестры и ученые, чтобы принять поздравления от депутатов всех фракций. 19 июня стало днем, когда профессиональный труд и служение людей в белых халатах отметили самыми теплыми словами и почетными наградами.

ПРАЗДНИК НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Торжественная церемония в Большом зале Воронежской городской Думы собрала лучших представителей медицинского сообщества города. Для виновников торжества солисты ансамбля «Ноты» подготовили музыкальный подарок, а руководители и депутаты от всех политических фракций пришли лично, чтобы выразить благодарность людям, ежедневно спасающим жизни.

Фото - Воронежская городская Дума

Открыла мероприятие Юлия Попова — председатель постоянной комиссии по здравоохранению, руководитель фракции «Единая Россия» и главный врач Воронежской городской клинической поликлиники № 3. Она подчеркнула особый статус этого события:

- Сегодня мы начинаем шестнадцатую торжественную церемонию награждения и поздравления с днем медицинского работника. Шестнадцатый год подряд депутаты приходят к вам, чтобы сказать спасибо от миллионов горожан за то, что вы есть. Мы рядом, когда людям больно, мы рядом, когда плохо. Мы рядом, когда страшно. И на самом деле медик - это не профессия. Это служение. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за ваше служение!

«ВЫ — ВТОРЫЕ ПОСЛЕ БОГА»

Для вступительного слова на трибуну был приглашен Герой России, председатель городской Думы Андрей Александрович Дьяченко.

Он отметил, что работа медиков выходит далеко за рамки должностных инструкций, даря людям главное — надежду.

- Разрешите от себя лично и от имени нашего городского парламента поздравить вас. Вы те люди, смотря на которых, у нас просыпается надежда. Вы даете нам путевку в жизнь при рождении и продлеваете ее. Вы - вторые после Бога, те люди, которые дают нам возможность планировать будущее и жить здоровыми. Каждый день вы сталкиваетесь с болезнями и горем, но при этом сохраняете в себе самое главное качество — это доброту, милосердие, искреннюю любовь к людям. Хочу пожелать вам того, чем вы так щедро делитесь с людьми: заботы, поддержки, душевного тепла и крепкого здоровья.

Фото - Воронежская городская Дума

НАСТАВНИЧЕСТВО И ЕДИНСТВО ПРОФЕССИИ

С поздравлениями к собравшимся обратился профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и почетный гражданин Воронежа Сергей Ковалев. Он напомнил, что День медицинского работника — это уникальный праздник, объединяющий всех: от хирургов до организаторов здравоохранения.

- Каждый раз с этой трибуны мы чествуем людей в разные периоды истории: во время ковида мы награждали друг друга в масках, сегодня идет специальная военная операция, и многие из вас занимаются восстановлением и лечением раненых бойцов. Это большой человеческий труд. Я желаю вам профессиональной удачи, роста, здоровья и мира нам всем.

ВЗГЛЯД ОТ ЛИЦА КОЛЛЕКТИВА

В ходе церемонии Почетными грамотами Воронежской городской Думы были награждены десятки специалистов. Особый интерес вызвало выступление Руслана Мошурова, главного врача Воронежского областного клинического онкологического центра. Он подчеркнул, что каждая награда — это признание труда огромного коллектива:

- За этой наградой стоит полуторатысячный коллектив Воронежского научно-клинического онкологического центра, который ежедневно, в две смены и в выходные дни, стоит на страже здоровья наших горожан. Дай Бог всем здоровья. Спасибо!

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ОТ КОЛЛЕГ-ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Зампредседателя городской Думы Олег Черкасов и руководитель фракции ЛДПР Юрий Яковлев присоединились к пожеланиям. Они отметили важность не только профессиональных навыков, но и человеческого отношения к пациентам.

- Хочется пожелать, чтобы то здоровье, которое вы дарите нам, было с вами всегда, — сказал Юрий Яковлев.

Лидер фракции «Новые люди» Андрей Суверин поблагодарил медиков за надежду:

- Когда просыпаешься утром и думаешь: «Вот рушатся планы, вот рушатся надежды». То приходите вы и говорите: «Нет, этого не будет, все хорошо». Будет завтрашний день, будет солнце. С праздником вас!

А замруководителя фракции КПРФ Денис Коломенцев пожелал медикам крепкого тыла и, самое главное, чтобы всегда было мирное небо над головой.

Подводя итог торжественного мероприятия, председатель Андрей Дьяченко еще раз подчеркнул героизм врачебной профессии:

- Сегодня мы собрали наиболее отличившихся и наградили почетными грамотами. Это очень важная профессия, которая восстанавливает здоровье. Люди отдают свой труд, нередко непосильный, работая днями и ночами. Это героическая профессия, которая дает людям надежду на будущее. Я хочу пожелать им терпения, благодарных пациентов, здоровья и всего самого наилучшего.

Праздник завершился под аплодисменты и музыку.