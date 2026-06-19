Воронеж примет масштабный лыжероллерный фестиваль «Единство! Спорт! Воронеж!»

Фото: Владимир Лавров

Мероприятие организовано при поддержке «Единой России» и Воронежской областной Думы. Оно объединит как профессиональных спортсменов, так и любителей – от юных новичков до опытных атлетов старшего возраста.

Губернатор Александр Гусев назвал фестиваль важным шагом в укреплении спортивного статуса региона.

– Это событие – подтверждение позиций Воронежа как одного из спортивных центров страны. Уверен, фестиваль станет для атлетов ключевой точкой в календаре всероссийских стартов, а для жителей – ярким семейным праздником, подчеркнул он.

Особый акцент сделан на вовлечение детей.

– Для меня принципиально важно, чтобы наши мальчишки и девчонки видели перед собой перспективу и вдохновлялись примером чемпионов. Такие фестивали дают возможность попробовать силы, получить заряд энергии и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества, – отметил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, куратор партийного проекта «Детский спорт».

Вход на фестиваль будет свободным. В программе – соревнования, а также обширная развлекательная часть. Гостей ждут мастер-класс и автограф-сессия с участием звёзд российского лыжного спорта. Главная гостья – трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

С 16:00 до завершения фестиваля будут работать интерактивные зоны: ярмарка спорта, гастрономические точки и фотозона. Итогом праздника станет церемония награждения победителей и выступление вокальной группы «Фермата».

Организаторы обращают внимание гостей: 4 июля с 14:00 до 22:00 доступ на лыжероллерную асфальтированную трассу будет закрыт — это мера безопасности для участников и зрителей. Всех желающих приглашают присоединиться к фестивалю в качестве болельщиков.