Игорь Щеголев и Александр Гусев оценили кадровый потенциал «Героев земли Воронежской»

Фото: Правительство Воронежской области

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев провели рабочую встречу с участниками региональной кадровой программы «Герои земли Воронежской». Главная тема обсуждения — адаптация ветеранов спецоперации к гражданской жизни и их интеграция в систему государственного и муниципального управления.

Фото: Правительство Воронежской области

ОТ БОЕВЫХ ЗАДАЧ К УПРАВЛЕНЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ

Модератором встречи выступила куратор программы Ольга Извекова, которая рассказала о промежуточных итогах проекта. Она напомнила, что конкурсный отбор выдержали 20 участников из 412 подавших заявки, еще 25 бойцов, находящихся в зоне СВО, включены в резерв.

Обучение строится на четырех модулях: от основ госполитики до современных управленческих технологий. Участники не только слушают лекции федеральных и региональных экспертов, но и проходят стажировки в региональных министерствах под руководством личных наставников, а также участвуют в деловых играх, тренингах, выездных мероприятиях на ведущих предприятиях области.

— Образовательные модули завершаются очными экзаменами и тестированием, на которых, как правило, участники программы демонстрируют высокий уровень полученных знаний, — пояснила Ольга Извекова.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОТ УЧАСТНИКОВ

В ходе встречи ветераны СВО выступили с конкретными предложениями.

Фото: Правительство Воронежской области

Так, участник программы Игорь Лысенко, начальник отдела охраны труда КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», проходящий стажировку в министерстве труда и занятости региона, предложил дополнить ЭКГ-рейтинг компаний показателем эффективности трудоустройства участников СВО. Игорь Щеголев инициативу поддержал, отметив, что губернатор Александр Гусев является активным сторонником этого рейтинга. Также он подчеркнул важность наладить взаимодействие со службами занятости, чтобы ветеранов СВО направляли на конкретные предприятия.

Участник программы Игорь Бурашников, возглавляющий областную организацию профсоюза работников образования, предложил проект по трудоустройству ветеранов в школы и вузы. Он пояснил, что есть бойцы, которые имеют педагогическое образование, и смогут стать наставниками для молодежи.

Ветеран Бакытбек Аблакимов поделился планами по увековечиванию памяти героя-земляка Рината Гимальтдинова, чтобы о его подвиге знало как можно больше людей.

Фото: Правительство Воронежской области

АДАПТАЦИЯ И НОВЫЙ ОБРАЗ МЫСЛИ

Отвечая на вопрос военного пенсионера Вячеслава Левина о сложностях перехода к мирной жизни, Игорь Щеголев откровенно признал, что для профессиональных военных это «серьезная смена среды и образа мысли». Однако он подчеркнул ценность программы именно в формировании навыков командной работы и умения обмениваться опытом, что помогает быстрее адаптироваться.

В целом, обучение по программе «Герои земли Воронежской» уже доказывает свою эффективность: первый набор стал командой единомышленников, готовых развивать регион. Встреча также затронула широкий круг социальных вопросов — от поддержки многодетных семей до развития сельского хозяйства .