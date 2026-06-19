Фото: Правительство Воронежской области

В Воронеже завершил работу III Международный общественно-политический форум «Антициклон-2026» (18+). Центральным итогом трехдневной дискуссии стало принятие резолюции о недопустимости провокаций, способных привести к Третьей мировой войне. Документ, объединивший мнения журналистов, политиков и общественных деятелей из десятка стран, будет опубликован в России, а также в Болгарии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Узбекистане, Киргизии и других государствах.

Мероприятие прошло 18 июня под лозунгами «Развеем тучи взаимного недоверия!» и «Растопим политический лед планеты вместе!». Организатором форума выступил медиахолдинг РИА «Воронеж» при поддержке правительства Воронежской области и организационной поддержке министерства внутренней политики региона.

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Центральным событием «Антициклона» стало пленарное заседание. Открывая форум, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев зачитал приветствие от имени президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного внешнего давления именно народная дипломатия становится тем инструментом, который способен пробить брешь в стене недоверия.

Фото: Правительство Воронежской области

- Глава государства ранее отмечал, что усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов Российской Федерации на международной арене, укрепляют взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого и демократического многополярного мира. Эти слова сегодня звучат как никогда актуально. Именно прямое общение представителей разных стран, культурный обмен, совместные информационные, социальные, научно-образовательные проекты позволяют преодолевать искусственные барьеры и укреплять доверие и взаимопонимание.

Полпред отметил, что от объективности журналистов сегодня зависит формирование честного информационного пространства, и призвал использовать ресурсы СМИ для защиты исторической правды.

ГУБЕРНАТОР: «БЛАГОДАРЕН ЗА СМЕЛОСТЬ ПРИЕХАТЬ»

Губернатор Александр Гусев выразил особую признательность зарубежным гостям, которые, несмотря на сложную международную обстановку, нашли в себе мужество приехать в Воронеж и лично оценить происходящее в России.

Фото: Правительство Воронежской области

- Здесь несколько человек уже не первый раз участвуют в нашем форуме. Еще раз спасибо за это. Благодаря этому форум состоялся как площадка для высказывания мнений, взглядов, позиций, соображений о положении в мире. Мы всячески будем способствовать сохранению этой атмосферы. Что касается международной информационной среды, хочу выразить особую благодарность нашим коллегам, которые занимаются организацией мероприятия. Информационное обеспечение очень важно для понимания процессов, которые происходят в России.

Глава региона заверил участников, что принципы, заложенные в основу форума, останутся неизменными, а площадка будет расширяться и крепнуть.

Фото: Правительство Воронежской области

«ВОРОНЕЖ ОТКРЫВАЛ РОССИЮ ДЛЯ МИРА»

С приветственным словом по видеосвязи к участникам обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Воронеж исторически связан с развитием российской дипломатии — еще на рубеже XVII–XVIII веков город стал одной из первых площадок публичной дипломатии.

- Темой форума в этом году стало международное сотрудничество в условиях, когда привычные механизмы взаимодействия дают сбои. Сбои, к сожалению, вызванные разрушительной политикой наших оппонентов. Ну, если говорить по-русски, недоброжелателей. Знаем это все по собственному опыту, когда официальные правительства уничтожают ткань международных отношений. Все равно находятся представители, готовые вносить свой конструктивный вклад в развитие связей, и народная дипломатия становится площадкой для настоящего, подлинного диалога, - сказала официальный представитель МИД России.

И подчеркнула, что именно на таких форумах формируется «человеческий уровень доверия», без которого любые межгосударственные договоренности оказываются неустойчивыми.

ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ

Участником форума стал Рональд Шварцер — глава Венского аристократического клуба традиционалистов и доверенное лицо принца Лео фон Гогенберга из династии Габсбургов. Он зачитал официальное обращение принца, в котором тот выразил готовность посетить Воронеж с визитом. Сам Рональд Шварцер заявил:

Фото: Правительство Воронежской области

- Мне хотелось бы подчеркнуть, что люди в Европе не поддерживают ту позицию, которую сегодня с маниакальной уверенностью отстаивают отдельные политические силы. Сегодня появляются партии, которые поддерживают Россию, которые настроены патриотично, и они абсолютно не разделяют те мнения и те настроения, которые пытаются продвинуть некоторые политические силы, сторонники войны. Несмотря на то что нас все еще меньшинство, тем не менее мы делаем все возможное для того, чтобы создать мост между Россией и в особенности Западной Европой.

Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова поделилась, что счастлива участвовать в форуме, который имеет значение не только для России, но и для Болгарии. Она напомнила, что около 80% болгар продолжают симпатизировать России, несмотря на политические изменения последних лет.

Фото: Правительство Воронежской области

Интерес вызвало выступление Дмитрия Толстого-Милославского из Великобритании — дальнего родственника Льва Толстого и координатора всемирного дома Толстых за рубежом. Он рассказал, что посещает Россию каждые два года на протяжении 30 лет.

- Хотя моя фамилия вызывает определенные ассоциации, я не являюсь прямым потомком Льва Николаевича Толстого. Наши семьи имеют общие корни, которые уходят в XVII век. Тогда родоначальниками двух ветвей семьи стали два брата. Сегодня мои научные интересы связаны с историей России XVIII–XIX вв. Я продолжаю публиковать исторические исследования, - сказал гость из Великобритании.

Лидер общественного движения «Выбор Наш!» из Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Дане Чанкович, постоянный партнер форума, заявил о неприятии фальшивых нарративов, которые навязываются балканским народам:

- Мы уважаем Россию за ее стремление сохранить человечество. Я неоднократно выражал свое неуважение к глобалистам, которые пытаются превратить людей в цифровых существ. Мы ценим свою культуру и уважаем другие народы. Поэтому мы поддерживаем естественное сотрудничество между странами и народами.

ИТОГ: РЕЗОЛЮЦИЯ КАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Министр внутренней политики Воронежской области Елена Дерганова подчеркнула, что форум стал отправной точкой для консолидации людей из разных стран с российским обществом в условиях дискриминации национальных интересов:

- Сегодняшняя площадка создана для консолидации людей из разных стран с российским обществом в условиях дискриминации национальных интересов. Этот форум станет отправной точкой для дальнейшего обсуждения. Участники и гости будут рассказывать о России в своих странах, продолжая тему нашего совместного будущего. Эта площадка также популяризирует русский мир, что важно для нас.

Главным итогом стала международная резолюция, в которой участники призвали все мировые державы отказаться от провокационной риторики и не допустить эскалации, способной перерасти в глобальный военный конфликт. Документ будет опубликован в десятках СМИ по всему миру — от Европы до Центральной Азии.

Как отметил председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, «сегодня очень много неправды вокруг России», и такие встречи становятся теми самыми «ниточками», которые должны вырасти в большую дорогу с хорошими мостами.

Форум завершился, но его организаторы уже анонсировали расширение географии «Антициклона» в 2027 году — приглашения направлены в Сербию, Венгрию и другие страны, где готовы слушать и слышать друг друга.