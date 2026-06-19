В Анне начали строительство долгожданного Ледового дворца

Фото: пресс-служба ДСК

Торжественная церемония закладки первого камня, которая прошла под проливным дождем, по местным поверьям, считается добрым знаком для новой стройки.

В церемонии приняли участие глава Аннинского района Василий Авдеев, депутаты Воронежской областной Думы Сергей Лукин и Валерий Никитин, представители районной законодательной и исполнительной власти, общественники и местные жители. По сложившейся строительной традиции почетные гости заложили первые кирпичи в основание будущего объекта и открыли памятную табличку. Прямо во время церемонии пошел сильный ливень, что местные жители и участники события сочли добрым знаком, предвещающим удачное начало большой стройки.

- Сегодня мы закладываем первый камень в основание будущего Ледового дворца. Это событие - исполнение наказа тысяч жителей Аннинского района. Мы ждали этого момента, шли к нему, и вот он наступил, - подчеркнул Сергей Лукин.

Проект, который был запущен, стал ответом на многочисленные просьбы жителей района. На встречах с депутатами и представителями власти аннинцы неоднократно говорили, что их детям и молодежи нужна современная площадка для занятий хоккеем и фигурным катанием. Возведение Ледового дворца позволит местным спортсменам не ездить за десятки километров, а тренироваться в родном поселке.

Особую роль в продвижении проекта сыграла настойчивость экс-сенатора Сергей Лукина и главы района Василия Авдеева - вместе они прошли все инстанции, доказывая необходимость строительства. Три года ушло только на разработку проектно-сметной документации, которую адаптировали под местные климатические условия. Работа была проделана колоссальная.

Новый спортивный объект будет востребован не только жителями Аннинского района, но и соседних территорий, поскольку ледовые дворцы в сельских районах сегодня остаются большой редкостью. Проектная мощность комплекса рассчитана на проведение соревнований областного и межрегионального уровней.

Общая площадь Ледового дворца составит 4802 квадратных метра. На первом этаже разместится современное ледовое поле размером 30 на 60 метров. Здесь же предусмотрены трибуны для зрителей на 255 мест. На втором этаже здания будут расположены душевые, раздевалки, тренерские комнаты, а также оборудованные тренажерный зал и зал для фитнеса. Новый спортивный комплекс предназначен как для массовых катаний, так и для учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию. Его пропускная способность составит 120 человек в смену.

- Уверен, что Ледовый дворец станет точкой притяжения для молодежи и всех жителей района, будет служить развитию спорта и здоровому образу жизни, - отметил Сергей Лукин.

Масштабный спортивный объект возведут на улице Ватутина, 155, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и по Народной программе партии "Единая Россия". Завершить все работы планируется в декабре 2027 года. Генеральным подрядчиком выступит воронежское АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат».

В Аннинском районе уже построены и успешно работают социальные объекты, возведённые при участии Домостроительного комбината. Глава района Василий Авдеев в своём выступлении отметил позитивную динамику в социально-экономическом развитии территории и подчеркнул, что эти объекты не только востребованы, но и занимают лидирующие позиции в региональных и всероссийских рейтингах, что подтверждает высокое качество реализованных проектов.

Сергей Лукин выразил благодарность губернатору Воронежской области Александру Гусеву, правительству региона и лично заместителю председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Алексею Гордееву за поддержку проекта. А также депутатскому корпусу, проектировщикам и строителям, благодаря которым этот важный для аннинцев объект станет реальностью.