При поддержке «Единой России» в регионе проводится газификация СНТ

Фото Управление Росреестра по Воронежской области

В этом году в Воронежской области газ придёт ещё в 25 садоводческих товариществ. Всего же, по данным инвентаризации, в регионе 418 СНТ, из которых под программу догазификации попадают 109 – те, что находятся в границах населённых пунктов.

Встречи с садоводами на местах уже прошли – ещё в прошлом году специалисты воронежского Росреестра, регионального филиала ППК «Роскадастр» и газораспределительных организаций выезжали в СНТ, включённые в план на 2026-й, разобрали все спорные моменты и наладили контакты с председателями.

В этом году сделали упор на информирование – чтобы у садоводов не осталось вопросов, что нужно сделать для подключения газа. С апреля региональные Росреестр и «Роскадастр» ежемесячно напоминают о трёх главных условиях через Союз садоводов, администрации и МФЦ: участок должен быть отмежеван, дом – оформлен в собственность, СНТ – находиться в границах населённого пункта.

Всего в рамках плана-графика в этих СНТ будет создана техническая возможность для подключения 13 444 домовладений.

Руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова поясняет: «Социальная догазификация садоводческих товариществ – это большая возможность для жителей региона, но важно понимать: чтобы газ пришёл на участок, необходимо соблюсти ряд обязательных условий. Прежде всего, требуется провести межевание земельного участка – его границы должны быть установлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Без этого газораспределительная организация не сможет определить точку подключения. Кроме того, на участке должен стоять жилой дом, права на который зарегистрированы в установленном порядке – именно для него оформляется подключение. Также необходимо, чтобы само СНТ находилось в границах населённого пункта – это обязательное условие программы.

Сейчас мы ведём активную разъяснительную работу, чтобы каждый садовод знал: оформление прав на недвижимость и межевание – это не просто формальности, а необходимый этап на пути к газу. Рекомендуем не откладывать эти процедуры: подготовить документы лучше заранее, чтобы, когда газопровод подойдёт к границам товарищества, можно было оперативно подключить свой дом».

Кстати, Росреестр уже внёс в Правительство законопроект, который упростит садоводам жизнь ещё в одном вопросе – оформлении прав на общее имущество СНТ. Речь про дороги, газопроводы, водопроводы, электрические сети, площадки для мусора и спорта – всё, что находится за пределами садовых участков, но чем пользуются все члены товарищества.

Сейчас, чтобы оформить это в собственность, нужно провести общее собрание, рассчитать доли, подать заявление в муниципалитет – процедура долгая и сложная. По новому законопроекту всё станет проще: право на общее имущество будет возникать автоматически, как только объект поставят на кадастровый учёт. Такой же принцип уже работает в многоквартирных домах. Это особенно важно для газификации: пока общее имущество СНТ не оформлено должным образом, ресурсоснабжающие организации не могут заключать договоры на подключение.

Первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Виктор Логвинов отметил, что программа, которую запустил Президент, находится на постоянном контроле депутатского корпуса и является одним из главных направлений народной программы «Единой России».

«Мы прекрасно понимаем, почему она так важна для людей. Раньше в СНТ многие жили по-дачному – только летом, потому что отапливать дом электричеством или привозным газом дорого и не всегда безопасно. С приходом сетевого газа всё меняется: дом становится пригодным для круглогодичного проживания. Именно в этом и заключается цель президентской инициативы – чтобы люди могли жить с комфортом там, где хотят, а власти должны создать для этого все условия. Воронежская область входит в число регионов-лидеров по догазификации, и наша задача – сохранить этот темп. Мы держим все процессы на контроле, чтобы газ доходил до людей быстро, без бюрократических проволочек, и готовы оперативно решать любые вопросы, которые возникают у садоводов на этом пути»,- рассказал парламентарий.