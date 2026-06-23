Владимир Сериков: Елец — рекордсмен России по игре в шахматы

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Елец — рекордсмен России по игре в шахматы. Одновременно в них под открытым небом сыграли 880 человек из 11 регионов нашей страны. Результат официально зафиксирован в Книге рекордов России.

Среди участников — молодые ребята, ветераны, известные шахматисты нашей страны и все желающие. Событие провели в год 880-летия Ельца. Старт событию дал гроссмейстер Сергей Карякин. Отрадно, что участникам удалось с ним пообщаться. Это большая мотивация.

Почетным гостем мероприятия стал Сергей Карякин. Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Мероприятие прошло при поддержке председателя Липецкого облсовета Владимира Серикова. Он же помог и пригласить Сергея Карякина в свой родной Елец.

- Сам сыграл несколько партий с юными участниками, - делится своими впечатлениями спикер Владимир Сериков. - Соревноваться с ними было непросто. Ребята - талантливые, многие владеют этим видом спорта на высоком уровне.

В турнире приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков. Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Было интересно заявиться на настоящий турнир. Увлекся шахматами чуть более года назад. Повезло пройти 1 тур и победить. Но во 2 туре угодил на кандидата в мастера спорта и мое выступление закончилось поражением. При этом получил большое удовольствие.

Рад, что в нашем старинном Ельце состоялось такое доброе и объединяющее спортивное и культурное событие. Атмосфера здесь невероятная.