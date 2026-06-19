«Новые люди» открывают в Воронеже проектную лабораторию «Инженеров будущего»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Сегодня «Новые люди» открывают проектную лабораторию, чтобы воронежцы, у которых есть идеи или готовые проекты, могли их масштабировать.

Толчком для создания такой лаборатории послужила история одного из членов партии - опытного специалиста и наставника в сфере IT - Валерия Лукина, которому пришла идея сделать доступное решение по протезированию кисти руки в нашей стране.

Всего за месяц он вместе с командой создал действующий прототип бионического манипулятора (кибер-руки). Устройство управляется через датчик мышечной активности и полностью синхронизировано с мобильным приложением. Как оказалось, внедрить эту технологию возможно во многие сферы.

Валерий Лукин. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Сам Валерий отметил, что вдохновился разработками, которые уже есть в открытых источниках, и реализовал свою уже в Воронеже.

- Не нужно стесняться или бояться использовать готовые решения. Открытый код - это надежный фундамент, который позволяет отечественным стартапам пропускать стадию долгой базовой разработки и сразу переходить к созданию продукта. А с распространением искусственного интеллекта у разработчиков появилась возможность быстро погружаться в контекст чужого кода, обобщать данные и находить выходы из тех тупиков, которые раньше их останавливали, - рассказывает IT-специалист и руководитель воронежской проектной лаборатории «Инженеры будущего» партии «Новые люди» Валерий Лукин.

Сергей Гурченко. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Депутат Воронежской областной Думы, руководитель партии в регионе Сергей Гурченко подчеркнул, что «Новые люди» будут поддерживать проекты и стартапы по робототехнике и работе с искусственным интеллектом, помогать в формировании востребованных профессий будущего в регионе.

- Мы хотим, чтобы в регионе знали о наших земляках, которые могут внести свой вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Своей проектной лабораторией мы хотим создать пространство для их становления и роста. В планах - провести открытую выставку технологических разработок воронежской молодежи, - говорит Сергей Гурченко.