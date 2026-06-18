Александру Гусеву представили проект Акватермального комплекса

Фото правительства Воронежской области

17 июня Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с руководством АО «Боше Термы», которое представило инвестиционный проект «Акватермальный комплекс». На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов и вице-премьер Константин Кузнецов.

АО «Боше» готово вложить 1,7 миллиарда рублей в создание на Петровской набережной Воронежа современного всесезонного акватермального комплекса. Проект рассматривается как один из крупнейших в сфере оздоровительного и семейного отдыха.

Комплекс будет включать крытые и открытые бассейны, термальную зону, пространства для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Предполагается, что он будет работать круглый год и органично впишется в облик обновленной набережной. Заявленная общая площадь комплекса – 10 тысяч квадратных метров. Председатель Совета директоров АО «Боше» Игорь Барщук акцентировал, что авторы концепции использовали лучшие мировые практики организации курортной и оздоровительной инфраструктуры.

Реализация проекта займет около 2,5 лет. Благодаря нему, в городе дополнительно появятся 200 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 90 тысяч рублей.

Фото правительства Воронежской области

Александр Гусев обратил внимание инвестора на необходимость сохранить высокое качество реализации проекта и его соответствие представленным архитектурным решениям. Не менее важна и детальная проработка вопросов инженерного обеспечения территории.

— Ждем реализации всех заявленных решений на практике. Городу нужен такой комплекс. Ваш проект проработан именно с учетом концепции всей нашей набережной. Надеемся, что все процедурные вопросы решатся максимально оперативно, и вы сможете приступить к реализации уже на участке, — отметил Александр Гусев.

Отдельно участники совещания остановились на вопросах подключения будущего комплекса к инженерным сетям и обсудили оформление земельно-имущественной документации.

Фото правительства Воронежской области

Губернатор одобрил дальнейшую проработку проекта, дал поручение просчитать технические возможности площадки и завершить подготовку необходимых документов для вынесения проекта на рассмотрение областной комиссии по инвестиционным проектам.

Руководство компании «Боше Термы» выразило готовность приступить к следующим этапам реализации проекта сразу после завершения всех необходимых процедур согласования.