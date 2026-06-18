Александру Гусеву представили проект Акватермального комплекса

17 июня Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с руководством АО «Боше Термы», которое представило инвестиционный проект «Акватермальный комплекс». На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов и вице-премьер Константин Кузнецов.
АО «Боше» готово вложить 1,7 миллиарда рублей в создание на Петровской набережной Воронежа современного всесезонного акватермального комплекса. Проект рассматривается как один из крупнейших в сфере оздоровительного и семейного отдыха.
Комплекс будет включать крытые и открытые бассейны, термальную зону, пространства для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Предполагается, что он будет работать круглый год и органично впишется в облик обновленной набережной. Заявленная общая площадь комплекса – 10 тысяч квадратных метров. Председатель Совета директоров АО «Боше» Игорь Барщук акцентировал, что авторы концепции использовали лучшие мировые практики организации курортной и оздоровительной инфраструктуры.
Реализация проекта займет около 2,5 лет. Благодаря нему, в городе дополнительно появятся 200 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 90 тысяч рублей.
Александр Гусев обратил внимание инвестора на необходимость сохранить высокое качество реализации проекта и его соответствие представленным архитектурным решениям. Не менее важна и детальная проработка вопросов инженерного обеспечения территории.
— Ждем реализации всех заявленных решений на практике. Городу нужен такой комплекс. Ваш проект проработан именно с учетом концепции всей нашей набережной. Надеемся, что все процедурные вопросы решатся максимально оперативно, и вы сможете приступить к реализации уже на участке, — отметил Александр Гусев.
Отдельно участники совещания остановились на вопросах подключения будущего комплекса к инженерным сетям и обсудили оформление земельно-имущественной документации.
Губернатор одобрил дальнейшую проработку проекта, дал поручение просчитать технические возможности площадки и завершить подготовку необходимых документов для вынесения проекта на рассмотрение областной комиссии по инвестиционным проектам.
Руководство компании «Боше Термы» выразило готовность приступить к следующим этапам реализации проекта сразу после завершения всех необходимых процедур согласования.