«Он был испуган и громко кричал, а мы ничего не могли сделать!»: в ночном Воронеже из памятника летчикам вызволяли котенка

Фото Евгении Сорокиной

Глубокой ночью прохожие услышали громкое кошачье мяукание у автомобильного кольца на улице Космонавтов в Воронеже. Горожане прислушались – душераздирающие звуки шли от памятника летчикам, расположенного в центре развязки. Предположения подтвердились, когда люди подошли к самолету и заглянули в одно из образовавшихся у основания памятника отверстий. Оттуда на них смотрела перепачканная пылью испуганная кошачья мордочка. Малыш истошно плакал и звал на помощь.

- Мы его видели за день до этого, он прятался в машинах ЖК «Гагаринский», - рассказала нам Евгения, участвовавшая в спасении котенка. – Наши попытки поймать его были тщетны. Котик не выходил к людям, а номеров владельцев машин мы найти не смогли.

А на следующий день котенок перебежал через дорогу и в поисках укрытия спрятался в памятнике. Там его и обнаружили прогуливающиеся рядом парень с девушкой.

- Они в течение двух часов звали малыша, пытаясь выманить его, - продолжает Евгения.- Замерзли, подлезть и достать его было невозможно. Ребята даже купили валериану и пытались выманить котенка с ее помощью, но тщетно.

Тогда воронежцы попросили помощи у горожан через СМИ. На помощь им пришли жители соседних домов. Вместе они смогли улучить момент, когда котенок вышел на поверхность самолёта. Его заметили и поймали.

- В памятнике много отверстий, куда может забраться животное. Их нужно закрыть, - считает девушка. - Не хочется, чтобы такая ситуация повторилась. Котенок был испуган и громко кричал, а мы ничего не могли сделать!

Евгения временно приютила спасенного малыша у себя. Сейчас ему ищут заботливого хозяина.

- Спасибо ребятам, которые не прошли мимо, потратили свое время, знатно замёрзли и караулили его до победного, - поблагодарила девушка. - Здорово осознавать, что ещё есть неравнодушные люди, которые готовы на ночь глядя решать вопрос жизни маленького котенка!