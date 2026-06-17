Ставка на реальный сектор экономики

Фото: Правительство Воронежской области

На этой неделе губернатор Воронежской области Александр Гусев с рабочим визитом побывал в Борисоглебске. Программа главы региона была насыщенной: он провел личный прием граждан, выездное заседание Правительства области и совещание с представителями «Единой России». Основные итоги поездки — в нашем материале.

НАЧАЛО С ГЛАВНОГО — ПАМЯТЬ И УВАЖЕНИЕ

Визит начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Памяти и Славы». В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по региону Сергей Петряшов, члены облправительства и глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов. Участники почтили память павших воинов минутой молчания, после чего оркестр исполнил Гимн Российской Федерации.

Затем в общественной приемной губернатора состоялся личный прием граждан, на который пришли три многодетные семьи. Александр Гусев поручил оказать им всю необходимую поддержку.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА: УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Одним из ключевых вопросов выездного заседания правительства стали итоги реализации госпрограмм за 2025 год. Министр экономического развития Людмила Запорожцева доложила, что на их финансирование было предусмотрено порядка 232 млрд рублей. Наибольшие объемы направлены на социальную сферу: образование — 51 млрд, здравоохранение — 46 млрд, социальную поддержку — 38 млрд, транспортную систему — 37 млрд.

Фото: Правительство Воронежской области

Кассовое исполнение достигло 95%. Область привлекла около 25 млрд рублей федеральных средств на реализацию 20 программ. Особый акцент сделан на ежемесячном мониторинге исполнения мероприятий для своевременного выявления рисков. Финансовая поддержка муниципалитетов в виде субсидий на развитие инфраструктуры составила 37 млрд рублей.

Губернатор особо подчеркнул устойчивость регионального бюджета, поскольку доля федеральных средств в структуре расходов составляет около 10%.

- Даже если возникнут сложности с исполнением федерального бюджета, на устойчивости областного бюджета это критичным образом не скажется. Кроме того, у нас справедливая система распределения субсидий по районам. Она привязана как к численности населения, так и к уровню экономического развития территорий. Именно эти два критерия обеспечивают рациональное и справедливое распределение средств областного бюджета, доводимых до муниципалитетов. Но развитие должно быть основано на экономике, - подчеркнул глава региона.

И напомнил задачу районным администрациям – работать с реальным сектором экономики: с руководителями предприятий, нацеливать их на рост инвестиций, техническое перевооружение и увеличение объемов производства. Это и будет основой развития.

Фото: Правительство Воронежской области

- Рассчитывать только на то, что мы будем получать откуда-то деньги, не заработав их, нельзя, – подчеркнул он.

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ

Отдельное внимание было уделено выполнению майских указов президента РФ в части оплаты труда бюджетников. Профильные министры доложили о следующих показателях:

Здравоохранение: врачи — 111,5 тысяч рублей, средний медперсонал — 56,1 тысяч рублей (рост 12–17%).

Культура: средняя зарплата — 59,1 тысяч рублей (рост 16%). Воронежская область занимает 8 место в ЦФО.

Образование: учителя — 58,8 тысяч рублей, педагоги дошкольного образования — 55,8 тысяч рублей, педагоги допобразования — 60,8 тысяч рублей (рост от 12,7% до 16,2%).

Соцзащита: социальные работники — 58,4 тысяч рублей (с 2013 года рост в 5,7 раза).

Губернатор напомнил, что первый этап повышения уже проведен, средства на второй этап зарезервированы. При этом среднемесячная зарплата в регионе составляет 82 тысяч рублей, и задачей-минимум является доведение зарплат бюджетников до этого уровня.

БОРИСОГЛЕБСК — ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ

Глава округа Александр Леонов представил доклад о социально-экономическом развитии территории, которая признана одним из наиболее успешных примеров эффективной работы органов МСУ.

Фото: Правительство Воронежской области

Экономические показатели:

· Средняя зарплата выросла в 1,9 раза за пять лет, достигнув 63 375 руб. (плюс 17% к 2024 году);

· Собственные доходы бюджета превысили 1,089 млрд руб. (рост на 59% с 2021 года). Налоговые поступления выросли на 72%;

· Промышленность формирует 61% валового продукта. Объем производства вырос с 28 до 53 млрд рублей, индекс промпроизводства стабильно выше областного. В отрасли занято более 7 тысяч человек — почти четверть работающих жителей;

· Сельское хозяйство принесло 6,5 млрд руб. (рост в 1,6 раза). Птицефабрика «Третьяковская» произвела 218 млн яиц. Реализуется второй этап инвестиционного проекта на 2,5 млрд рублей, который увеличит мощности еще на 100 млн яиц в год .

С 2021 года в экономику привлечено более 24 млрд рублей инвестиций (ежегодно 5–6 млрд). Отремонтировано 76 км дорог, благоустроено 27 дворов и 6 общественных пространств, введено 210 тыс. кв. м жилья, 419 семей получили жилищные сертификаты. Построены школа на 1224 места, два детсада, 8 центров «Точка роста» и «Кванториум». Проведен

Фото: Правительство Воронежской области

КУРС НА ЭКОНОМИКУ

Губернатор подчеркнул, что успешные муниципалитеты в регионе развиваются за счет собственной экономической базы. И Борисоглебск – яркий пример того, как нужно заниматься этой работой. С 2020 по 2025 год собственные доходы округа выросли практически вдвое.

Александр Гусев также обозначил, на какие направления в дальнейшем надо сделать упор. Это - повышение зарплат в отдельных секторах, модернизация коммунальной инфраструктуры (особенно водоотведения) и обновление муниципальной собственности.