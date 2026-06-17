Воронежская область одна из первых в России запустила цифровой механизм реабилитации детей с инвалидностью

Фото: Правительство Воронежской области

Когда у ребенка впервые диагностируют инвалидность, семья сталкивается не только с медицинскими вызовами, но и с бюрократической стеной: справки, очереди, поиск учреждений, сбор документов. Воронежская область делает решительный шаг к тому, чтобы эта часть пути осталась в прошлом.

16 июня на выездном заседании регионального правительства в Борисоглебске под председательством губернатора Александра Гусева обсудили пилотный проект по внедрению электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Регион вошел в число первых субъектов Федерации, где начала работать эта федеральная инициатива.

Фото: Правительство Воронежской области

СЕРТИФИКАТ, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИ

Нововведение, которое отметила первый заместитель министра социальной защиты Алла Дьячкова, — автоматизация выдачи сертификата. Родителям не нужно обращаться в Социальный фонд, писать заявления или подтверждать свое право. Система работает так: учреждение медико-социальной экспертизы фиксирует данные ребенка-инвалида и они в цифровом виде поступают в Социальный фонд России. Фонд автоматически оформляет электронный сертификат.

КТО И КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?

Участниками пилотного проекта стали два специализированных учреждения с многолетним опытом работы: Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» (Воронеж).

Критерии участия строго определены:

· возраст — от 4 до 17 лет включительно;

· инвалидность установлена впервые;

· в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) зафиксирована потребность в соответствующих услугах.

Реабилитация проводится курсами по 21 дню — в стационарной или полустационарной форме, в зависимости от утвержденных стандартов. Важный нюанс: право воспользоваться сертификатом сохраняется в течение 12 месяцев с момента первичного установления инвалидности. Это дает семьям время выбрать удобный период для прохождения курса — например, совместить с каникулами или освободить время для сопровождающего родителя.

Фото: Правительство Воронежской области

ДИНАМИКА ОБНАДЕЖИВАЕТ

По данным регионального министерства социальной защиты, на сегодняшний день в системе выдано уже 70 направлений на реабилитацию по электронному сертификату.На сегодняшний день 5 детей уже завершили курс, 11 проходят реабилитацию, 49 запланированы до конца года, 5 ждут открытия нового стационарного отделения.

К концу 2026 года число участников проекта планируется увеличить вдвое. Также готовится открытие стационарных отделений на базе областного центра социальной помощи семье и детям.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев отметил важность проводимой работы.