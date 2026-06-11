Дмитрий Медведев вручил партийный билет и выразил благодарность воронежскому участнику СВО и депутату облдумы

Фото пресс-службы ВРО ВПП Единая Россия

Партийный билет Председатель партии «Единая Россия Дмитрий Медведев вручил воронежскому участнику СВО, Герою России Борису Нижевёнку – известному под позывным «Зомби». Российский военнослужащий, командир отдельной добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Восток», один из руководителей исторической операции «Поток» в Судже (Курская область), где российские военнослужащие прошли 15 километров по подземной газовой трубе.

Шестикратный кавалер ордена Мужества, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней с мечами, а также двумя медалями «За отвагу».

Депутату Воронежской областной Думы Александру Пешикову Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил Благодарственное письмо за оказание помощи участникам СВО и личный вклад в организацию и проведение общественно значимых мероприятий в сфере физической культуры и спорта на территории Воронежской области.

Александр Пешиков с сентября 2022 года на постоянной основе оказывает поддержку участникам специальной военной операции. Он лично доставил три грузовика посылок по маршруту Донецк – Старобельск, затем выехал на Кременное-Сватовское направление. Под постоянную опеку взят 99-й артиллерийский полк. Также оказывается помощь 252-му мотострелковому полку, штурмовому отряду «Восток».

В Богучарском районе при личном участии Александра Пешикова обеспечена материально-техническая база школы греко-римской борьбы, введены доплаты тренерам. Ежегодно проводится межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. Оказывается системная поддержка двум футбольным командам.