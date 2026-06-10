Жюри международного литературного конкурса отметило дар двух нововоронежцев

Фото Юрий Пегусов

Два школьника из Нововоронежа, города-спутника Нововоронежской АЭС вошли в число призеров VII международного проекта «Территория успеха: Пегас», проводимого Фондом «АТР АЭС» совместно с программой «Территория культуры Росатома» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

Учащийся школы №2 Арсений Авдеев со своей литературной работой «Серьёзный труд не проходит сам собой, а даётся только упорному исканию и подготовке» стал призёром в номинации «Лучший рассказ». Козину Полину, тоже учащуюся школы №2, и ее произведение собственного сочинения «У кого дело есть – тот скуки не знает», отметили в номинации «Лучшее поэтическое произведение».

Награждение участников конкурса прошло в Нововоронежской городской Думе.

«Каждый год я с особым удовольствием отмечаю успехи ребят, вижу их творческий рост. Юные авторы ставят перед собой все более сложные и нестандартные задачи, подходят к делу со своими задумками. Вместе с участниками растет, совершенствуется и развивается и сам конкурс», - подчеркнул председатель Нововоронежской городской Думы, заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

В этом году проект посвящён 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина и проходит в Год единства народов России.

Всего на оценку жюри поступило более 300 работ от детей из российских городов расположения предприятий атомной энергетики, а также из Абхазии, Беларуси, Венгрии, Турции. Впервые в истории конкурса свои работы прислали ребята из Уссурийска, где запланировано строительство Приморской АЭС. Работы принимали в четырех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшие иллюстрации» и «Лучший актер страны Росатом».

«Территория успеха: Пегас» – это точка притяжения для творческих ребят, которые живут в небольших атомных городах. Проект даёт им возможность, с одной стороны, проявить себя, показать, на что они способны. А с другой – за счёт участия в обучающем курсе, где с детьми работают профессиональные поэты, писатели, художники, режиссёры и педагоги, развить свои таланты. Мы ежегодно видим результаты этой работы: наши участники издают собственные книги, публикуются в журналах, снимаются в большом кино, поступают в вузы, чтобы стать журналистами, режиссерами, актерами театра и кино. Многие выбирают профессии, связанные с атомной отраслью, но эта подготовка – огромный толчок для их будущего развития», – отметила автор и руководитель проекта Юлия Цыганова

Справка.

Международный проект «Территория успеха: Пегас» – социальный проект, направленный на развитие литературных и художественных талантов, актерского мастерства детей через призму созидания, профориентацию, возрождение культурных и нравственных ценностей, а также формирования и развития чувства патриотизма. Проект реализуется Фондом «АТР АЭС», программой «Территория культуры Росатома», Центром развития культуры и искусства «Галактика» и концерном «Росэнергоатом».

Фонд «АТР АЭС» – «Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого уровня благополучия и экологической комфортности проживания для их жителей.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС