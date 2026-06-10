Партия «Новые люди» готовит 2000 наблюдателей к выборам в Воронеже

Фото: партия «Новые люди»

В этом году в Воронежской области пройдут выборы депутатов Госдумы и муниципальных советов. Дни голосования - 18, 19 и 20 сентября.

Как отметил лидер «Новых людей» в регионе, депутат облдумы Сергей Гурченко, за несколько месяцев партия получила более 700 заявок от жителей Воронежа, желающих участвовать в наблюдении за процессом голосования.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

«Новые люди» создали колл-центр, который ежедневно обрабатывает заявки жителей региона, и уже проводят обучение будущих наблюдателей.

В региональном отделении партии подчеркнули, что предварительно провели большую аналитическую работу и на основе ее сформировали программу подготовки. Упор сделан на юридическую подкованность и разбор конкретных ситуаций на УИКах - которые уже возникали на предыдущих выборах и тех, которые возможны и могут оказаться спорными.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

«Наша цель — подготовить более 2000 наблюдателей, чтобы «Новые люди» были представлены на каждом избирательном участке региона, как в городе, так и в районах», — отметил Константин Жуков, руководитель исполкома регионального отделения партии.

На прошлых выборах осенью партию поддержали 55 901 житель Воронежской области. В региональном отделении отмечают рост поддержки среди избирателей и подчеркивают важность каждого голоса.

Фото: партия «Новые люди»

В региональном отделении отметили, что присоединиться к корпусу наблюдателей от «Новых людей» могут, как те, у кого уже есть опыт работы на избирательном участке, так и новички. Заявку можно оставить по телефону 8-925-558 - 26-00, либо просто написать в социальных сетях партии.