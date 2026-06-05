Независимые эксперты подтвердили соответствие системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС российским и международным стандартам

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Система экологического менеджмента (СЭМ) Нововоронежской АЭС соответствует всем требованиям международного стандарта (ISO 14001:2015) и национального (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Такой вывод сделал международный орган сертификации «ДЭКУЭС» по итогам независимого инспекционного аудита, прошедшего на атомной станции с 1 по 3 июня 2026 года.

В ходе трехдневной проверки эксперты оценили функционирование и совершенствование системы экологического менеджмента, выполнение требований сертификации и реализацию экологической политики НВ АЭС. Аудиторы изучили документацию, отчеты и планы 19-ти подразделений предприятия.

По итогам инспекционного аудита Нововоронежской АЭС на год продлён сертификат, подтверждающий соответствие её системы экологического менеджмента требованиям национального и международного стандартов.

Эксперты также отметили сильные стороны в шести областях - лидерство, компетентность, планирование и управление, готовность к нештатным ситуациям, внешний обмен информацией, внутренний обмен информацией.

А эксперт по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» Елена Ильина особо подчеркнула нацеленность руководства и коллектива предприятия на постоянное улучшение системы экологического менеджмента. «Повышая заинтересованность работников в экологически осмысленном, ответственном отношении к окружающей среде, руководство Нововоронежской атомной станции добивается хороших результатов», - сказала она.

Отметим, что Нововоронежская АЭС направляет значительное финансирование на природоохранные мероприятия. Как следствие, показатели регулярного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Также атомщики постоянно проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии.

Кроме того, для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования Нововоронежской АЭС проводит ежегодное зарыбление. Так, в 2025 году в пруд-охладитель выпущено 6 тонн молоди толстолобика.

Также сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, ссеминарах. Предприятием регулярно ведётся работа по экологическому просвещению, направленная на формирование экологической культуры, этики и ответственного отношения к окружающей среде. Ежегодно для общественности проводятся публичные презентации отчётов по экологической безопасности предприятия.

Справка:

Показатели постоянного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии. Для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования энергоблока №5 Нововоронежской АЭС в 2025 году в пруд-охладитель выпустили 6 тонн молоди толстолобика. В новом формате, сразу на двух площадках, прошла презентация общественности отчета по экологической безопасности НВ АЭС. Сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, семинарах.

Усилия Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» показывают, что Росатом, как и другие крупные российские компании, последовательно реализует политику перехода к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.

Инспекционные аудиты систем экологического менеджмента на соответствие международным и российским стандартам проходят ежегодно. Их результатом становится продление действия сертификатов. Каждые три года проводится ресертификационный аудит, тогда станции выдают новые сертификаты.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) - первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС