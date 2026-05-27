От продвижения до кибербезопасности: как T2 помогает воронежскому бизнесу

Как мобильный оператор может помочь бизнесу оптимизировать процессы и повысить эффективность? Этот вопрос стал ключевым на встрече представителей T2 с воронежскими предпринимателями и общественными деятелями. Участники также обсудили такие актуальные темы, как поиск новых возможностей и минимизация рисков в современных реалиях. Кроме того, эксперты рассказали, как использование телеком-инструментов помогает улучшить коммуникацию с целевой аудиторией, усилить продвижение товаров и услуг, а также противостоять киберугрозам.

СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Т2 предлагает корпоративным клиентам широкую линейку полезных и простых в использовании сервисов, в том числе работающих на основе аналитики больших данных – обезличенных сведений об активности, социально-демографических и поведенческих характеристиках абонентов. С помощью такой информации можно составить точный портрет целевой аудитории и сегментировать ее по необходимым параметрам.

– Один из самых простых способов использования технологии больших данных в интересах бизнеса – формирование геоаналитических отчетов. Буквально за 20 секунд можно получить сведения о клиентском трафике в конкретной географической зоне, – рассказал руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса T2 Денис Сысоев. – Приведу пример: предприниматель собирается размещать наружные рекламные щиты размером 3×6 м и вместо того, чтобы нанимать человека со счетчиком и отправлять его на улицу для оценки реального потока на выбранных участках, он заказывает геоаналитику и сразу же получает все необходимые данные.

Когда бизнесу требуется не статистика, а адресное воздействие на целевую аудиторию, T2 предлагает сервис «SMS-таргет». Он дает возможность настроить точечную рассылку сообщений, что позволяет в короткие сроки найти новых клиентов, привлечь внимание к специальным предложениям или развить сообщество в социальных сетях.

– Все работает достаточно просто: например, клиент выбирает торговую точку и радиус до 10 км вокруг как интересующую его зону, обозначает желаемый возраст и пол получателей, их уровень дохода и интересы, скажем, «покупка жилья в новостройке» или «риелторские услуги», составляет текст сообщения, а Т2 формирует под портрет ЦА релевантную базу и запускает рассылку, – пояснил эксперт.

ГИБКОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Исследования показывают, что каждый третий пользователь проверяет полученные SMS в течение 1 минуты. Сообщения вызывают доверие и воспринимаются как традиционный канал коммуникации, а в условиях ограничений мобильного интернета это еще и один из самых стабильных способов связи. Кроме того, «SMS-таргет» – это многофункциональный сервис с гибкой настройкой параметров подбора базы. Например, потенциальных клиентов для заказчика можно определить не только по их образу жизни, но и по посещенным за последний месяц сайтам.

Если у предпринимателя уже есть своя клиентская база, но он хочет ее расширить, поможет технология look-alike (похожая аудитория). Работает она так: в систему загружаются номера из программы лояльности заказчика, T2 анализирует своих абонентов, разделяя по определенным характеристикам – полу, возрасту и интересам, а затем находит обладателей похожих профилей в общем массиве обезличенных данных.

– Реальный пример: у компании, которая к нам обратилась, было 5 тысяч клиентов, оказалось, что более половины – абоненты Т2. Мы проанализировали их профиль и по полученному портрету целевой аудитории подобрали в Воронеже еще порядка 20 тысяч подходящих пользователей, – поделился Денис Сысоев.

Помимо статичных выборок, у компании есть и динамические опции, такие как геозона онлайн. Заказчик может задать локацию, очертить виртуальный круг (например, радиусом полтора километра вокруг магазина), и как только клиент Т2 в него попадет, через 10-15 минут ему автоматически поступит сообщение со специальным предложением.

– В нашем регионе такой услугой воспользовался, например, один из магазинов воздушных шаров и подарков. Для бизнес-клиента мы настроили необходимую геозону, и торговая точка привлекала прохожих в заданном радиусе на открытие акцией «Приходите за подарком».

Кроме того, с помощью адресной SMS-рассылки можно найти необходимых специалистов и закрыть вакансии без обращения к рекрутинговым ресурсам и агентствам. Сервис позволяет обеспечить прямой контакт между организацией и заинтересованными соискателями и в короткие сроки укомплектовать штат.

УДОБСТВО ОБЩЕНИЯ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Помимо технологий больших данных, компания располагает удобным сервисом, который позволяет эффективно управлять процессами, связанными с коммуникацией. Омниканальная платформа Umnico объединяет в одном окне все каналы общения с клиентами – мессенджеры, социальные сети, онлайн-чат на сайте и электронную почту. Менеджер сразу видит полную историю диалога и может отвечать, не переключаясь между вкладками и приложениями.

– Так заявки обрабатываются быстрее, нагрузка на сотрудников оперативно перераспределяется, в результате снижается риск потери клиента из-за долгого ожидания или ошибки, – отметил спикер.

В современных условиях предпринимателям не меньше, чем рост продаж, важна безопасность бизнеса, в том числе цифровая. В этой сфере Т2 также разработала ряд универсальных решений. Так, в прошлом году компания запустила комплексный продукт для многоуровневой цифровой защиты – облачную платформу Solar Space. Сервис отражает распределенные атаки, направленные на перегрузку серверов, блокирует вредоносных ботов, создающих спам-заявки, а также предотвращает попытки взлома сайтов, подмены информации на онлайн-ресурсах и утечки данных. Что немаловажно, решение включено в реестр отечественного ПО. Эксперт также рассказал про T2 Security Awareness – решение для обучения персонала основам информационной безопасности, включающее курсы, тесты и симуляцию фишинговых атак для практической отработки.

Коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» T2 Владимир Поваров отметил, что компания постоянно анализирует запросы корпоративных клиентов и разрабатывает цифровые решения, которые отвечают современным вызовам и задачам.

– Мы предлагаем эффективные, универсальные и простые для внедрения и использования телеком-инструменты, которые легко масштабируются. Наши эксперты всегда рады поделиться своими знаниями, рассказать о возможностях T2 как партнера и обсудить актуальные для бизнес-сообщества вопросы, – в завершение встречи подчеркнул Владимир Поваров.

