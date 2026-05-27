Воронежский губернатор получил Благодарность от Президента России

фото: Александра Степанцова

Губернатор Воронежской области Александр Гусев удостоен Благодарности Президента Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин — за значительный вклад в развитие жилищного строительства в регионе. Об этом рассказали в облправительстве в своем официальном канале в мессенджере МАХ 27 мая.

Высокую награду главе региона вручил полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

ЧТО СТОИТ ЗА БЛАГОДАРНОСТЬЮ?

Воронежская область уже несколько лет уверенно входит в тройку лидеров ЦФО по вводу жилья — сразу после Москвы и Московской области. Причем речь идет не просто о квадратных метрах, а о комплексном развитии территорий.

Только с 2020 года в регионе введено более 11 млн кв. м жилья. Пиковым стал 2023 год — тогда строители сдали рекордные 2 млн кв. м.

Но главное — за сухими цифрами скрываются реальные перемены для тысяч воронежских семей: новые квартиры, современные микрорайоны, а вместе с ними — школы, поликлиники и спортивные объекты.

НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЕ: СОЦОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ РЕГИОН

Благодарность Президента — это признание комплексного подхода. За последние годы в Воронежской области появились:

- самая большая школа России на 2860 мест (сначала в рамках нацпроекта «Образование», теперь — «Молодежь и дети»);

- новые корпуса онкологического диспансера;

- современные спортивные сооружения;

- десятки других социальных учреждений.

Только за 2020–2025 годы в рамках областной адресной инвестиционной программы и народной программы «Единой России» введено 212 объектов.

Каждый новый жилой квартал в Воронеже и районах области сегодня — это не просто стены. Это школа в шаговой доступности, детский сад, дороги и общественные пространства. Благодарность Президента в данном случае — оценка работы, которая напрямую влияет на качество жизни людей.

Губернатор Александр Гусев не раз подчеркивал: строительная отрасль для региона — одна из ключевых. Потому что жилищный вопрос остается одним из самых важных для семей, особенно при появлении детей