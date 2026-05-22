ОMODA C5 2026: Рестайлинг с шагом в современность

Компактный кроссовер OMODA C5 — на российском рынке уже не новичок. Его знают с 2022 года. За это время модель успела пережить одно небольшое обновление в 2024-м (коснулось решетки, логотипа и DRL). Но весна 2026-го принесла революцию: перед нами полностью переработанный C5, чей экстерьер больше напоминает электрокар, чем классический автомобиль с ДВС. Дизайнеры OMODA вновь доказали, что играть по правилам — не их метод. Научится ли обновленный кроссовер не только удивлять, но и зарабатывать деньги? Разбираемся по пунктам.

ЭКСТЕРЬЕР: ДЕРЗОСТЬ КАК ДНК

Передняя часть не имеет ничего общего с предыдущими версиями C5 на российском рынке. Новая светодиодная оптика, иной бампер и полностью закрытая «маска» отсылают к флагманскому C7. Да, это смелый шаг: для российского клиента, привыкшего видеть радиаторную решетку, такой дизайн — вызов.

Геометрия кузова:

- Длина: 4545 мм,

- Ширина: 1824 мм,

- Высота: 1588 мм,

- Колесная база: 2630 мм.

Сбоку привычные черты (зеркала, ручки) сохранены, но ключевое отличие — новые 18-дюймовые диски, стилизованные под аэродинамичные колёса электрокаров. Еще в 2022 году OMODA не боялась экспериментов, выстрелив C5 в серый поток. Сейчас градус смелости только вырос.

ИНТЕРЬЕР: «ПРОЩЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ОСТАЛОСЬ, А НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

Фраза как нельзя лучше описывает салон 2026 года.

Руль и дисплеи:

Руль теперь как у C7: меньше кнопок, больше джойстиков. Он напоминает геймпад и должен понравиться молодой аудитории.

Центральный дисплей: 15.6 дюйма, 2К-разрешение, процессор Snapdragon 8155 (8 ядер, 16 ГБ ОЗУ). Он мощнее многих ноутбуков, не бликует на солнце и поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Приборная панель: 8.88 дюйма (было 10.25). Компактно, но читаемо, хотя при динамичной езде цифры могут показаться мелкими. Напрашивается HUD, но его нет.

УДОБСТВО И ФИШКИ:

- Беспроводная зарядка на 50W с активным охлаждением. Заряд 20→80% за ~40 минут.

- Аудиосистема: 8 динамиков + усилитель + цифровая обработка. Играет прилично, с глубоким эквалайзером.

- Оригинальный аксессуар: переносная Bluetooth-колонка, которая интегрируется в нишу под центральной консолью.

- Сиденья: полностью переработаны. Двухцветный дизайн (впервые для C5 в РФ), увеличена длина подушки, ручная регулировка подголовников. Есть вентиляция не только подушки, но и спинки передних кресел.

Электрорегулировки: водитель — 6 направлений, пассажир — 4.

Минусы: нет поясничного подпора и регулировки угла наклона подушки. Второй ряд: уютно, но для высоких есть нюанс

Сзади — трехступенчатый обогрев, подлокотник с подстаканниками, отдельные дефлекторы, USB Type-C на 60 Вт. Посадка «сам за собой»: если вы выше среднего роста, коленки будут упираться в спинку, а над головой останется минимум пространства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕЛОЧИ:

- Мягкие панели с оранжевой прострочкой, контурная подсветка с RGB;

- Новые ручки открывания дверей: непривычно, но удобно;

- Производитель услышал жалобы: подстаканники разнесли шире (крышки не трутся), кнопка «аварийки» переехала на удобное место;

- Селектор КПП перенесен на рулевую колонку (как у C7). Кнопки обогрева сидений — в экран. Оставлены только физические кнопки обдува стекол, аварийки, камер 540 и кондиционера;

- Объем багажника: 442 литра (1149 со сложенными сиденьями). Под полом — докатка;

- Оцинковка: теперь цинкуются даже крыша, капот, все двери, крышка багажника, арки и боковины + катафорезная обработка;

- Пассивная безопасность: 6 подушек (с сохранением 50% давления 6 секунд для защиты при вторичном ударе). Ранее модель получила 5 звезд Euro NCAP.

ТЕХНИКА И АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Под капотом — знакомый 1.5 TURBO (SQRE4T15C, 147 л.с., 210 Нм при 1750–4000 об/мин).

Разгон 0–100 за 9.9 сек, расход 7.4 л, бензин АИ-92. Но главное:

· КПП: больше вариатора! Только 6-ступенчатый робот GETRAG.

· Подвеска: без изменений (задняя балка).

Системы ADAS (доработаны кардинально):

· Физического радара FRM нет — всё перенесено в камеру FCM.

· Адаптивный круиз-контроль стал плавным и адекватным.

· Smart Pilot (удержание в полосе + дистанция) требует рук на руле.

Новинки 2026 года: · RCTB — автоматическое торможение при движении задним ходом.

· DOW — предупреждение об открытии дверей (индикация на картах).

· RCW — предупреждение о столкновении сзади.

· Камеры 540° — высокое разрешение, плавность, отображение расстояния в сантиметрах. И главное — парковочные радары работают всегда, а не только при включении задней передачи.

На рынке 4 комплектации (3 передних привода, 1 полный).

· Базовая («Актив»): от 2 349 000

· Цены указаны без учета спецпредложений.

· Гарантия: 3 года или 100 000 км + дополнительные 4 года технической поддержки.

ДОБЕРЕТСЯ ЛИ ДО ВЕРШИНЫ?

Обновленный OMODA C5 2026 — это не просто рестайлинг ради галочки, а логичный и очень своевременный рывок в современность.

Он сохранил молодой задор, радикальный внешний вид, но стал взрослее внутри: выросла эргономика (спасибо за подстаканники и климат в экране), добавились уникальные фишки (колонка, мощная зарядка), а уровень безопасности и электронных ассистентов приблизился к автомобилям классом выше.

Сможет ли повторить успех? Скорее, да. При условии, что аудитория готова принять столь футуристичный дизайн без классической решетки. Если в 2022-м C5 выделялся из потока, то в 2026-м он рискует выделиться даже из «электромобильного» будущего. Твердый кандидат в лидеры сегмента.

