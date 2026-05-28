Тест-драйв Jaecoo J6: Конкурентное преимущество

фото: Ринг Сервис

Первое знакомство с Jaecoo J6, самым компактным кроссовером бренда, призванным расширить целевую аудиторию производителя, прошло в декабре и в целом вдохновило: машинка вышла симпатичной и лаконичной. Однако оно породило вопросы, оставшиеся без ответа: сколько едет и сколько стоит. Теперь и они раскрыты, что, кстати, актуальности новинке только прибавило.

ФОРМАТ И РЫНОК

Формат небольшого, но комфортного и стильного автомобиля с увеличенным дорожным просветом и пристойным багажником на нашем рынке остается недосказанным: если душа требует роскоши — приходится рассматривать даже «сундуки». Однако факт остается фактом: купить богато оснащенный, но компактный автомобиль очень непросто, приходится идти на компромисс с совестью и кошельком.

Китайцы очень внимательно относятся и к запросу реального потребителя, и к различной статистике. Поэтому, оценив целевую аудиторию решили донасытить полусегменты. В частности — компактных кроссоверов, выкатив на российский рынок Jaecoo J6: 4,5 метра в длину и 1,86 в ширину, 2610 мм колесной базы и 1680 мм высоты. Для понимания — размеры VW Tiguan последнего калужского поколения: колесная база у «Фольца» — 2789 мм, а длина и ширина — 4,7м и 1,83м соответственно. Словом, самый городской формат.

ТЕХНИКА: ЗНАКОМАЯ И НАДЕЖНАЯ

С технической точки зрения эта машина нам хорошо известна: J6 построен на платформе T1X. Под капотом — тот же полуторалитровый 147-сильный мотор, сопряжённый с «роботом» DCT6 с мокрым сцеплением. Привод — только передний, хотя поговаривают о появлении полноприводной модификации в будущем. На это, в частности, намекает и задняя подвеска — многорычажная, а не балка, так что задним пассажирам должно быть комфортнее.

Как это едет?

Впрочем, на управляемости в лучшую сторону это не сказалось: как и собратья по платформе, Jaecoo J6 не переносит колею, норовя выскочить в соседнюю полосу. Двигателя и коробки хватает для относительно динамичного, в рамках ПДД, движения по загородной магистрали, однако чувствуется, что её ареал — город: на улицах и переулках, где скорости ниже, Jaecoo оставляет лучшее впечатление.

Тут и электронные помощники активно вступают в движение, а не портят картину, как на трассе. Даже разбитый асфальт откровенного дискомфорта не вызвал: пробой подвески достигнут не был. И в салоне тихо, спасибо двойному переднему остеклению, печка не вызывает вопросов, а боковые стёкла не заливает грязью.

фото: Ринг Сервис

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ

Главный же козырь нового Jaecoo J6 — это его цена. Ещё в декабре, во время первого знакомства с моделью, сошлись во мнении, что сократи производитель жадность — автомобиль своего потребителя найдёт. Такое бывает не часто, но в Jaecoo умудрились предложить компактный кроссовер по доступной цене:

- «Актив» (база): 2,29 млн рублей. Выглядит более чем достаточным.

- «Комфорт»: 2,5 млн рублей. Добавляются большие колёса, двузонный климат, электропривод багажника, обогрев заднего ряда и электропривод кресла водителя.

- «Престиж» (топ): 2,65 млн рублей. Панорамная крыша, вентиляция кресел, толстые боковые стёкла, система кругового обзора и беспроводная зарядка.

И во всех трех исполнениях цена выглядит адекватной, соизмеримой с «одноклассниками», а не с конкурентами из премиум-сегмента. И это, пожалуй, главное и самое сильное конкурентное преимущество Jaecoo J6.

Познакомьтесь с новым Jaecoo J6 в «РИНГ» лично. Ждем вас на тест-драйв!

Адрес: 3 км автодороги Воронеж-Курск (Юго-западный район, съезд с трассы за ТЦ «Метро»).

Телефон: +7 (473) 247-00-77

Сайт: https://jaecoo.omoda-ring.ru/

Реклама. ООО Ринг Сервис. ИНН 3664048710 erid 2W5zFGw1zYy