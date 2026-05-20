Коммуникация, продвижение, кибербезопасность: как T2 помогает развиваться бизнесу

Спикер компании рассказал участникам, как оптимизировать бизнес-процессы с помощью технологий больших данных, сделать коммуникацию с клиентами более эффективной и защитить ресурсы.

Встреча представителей T2 с воронежскими предпринимателями, руководителями бизнеса и общественными деятелями состоялась 19 мая. Участники обсудили ряд вопросов, актуальных для развития предприятий разного масштаба: современные тренды, поиск новых возможностей, минимизацию рисков, использование телеком-инструментов для улучшения коммуникации с клиентами и повышения эффективности рекламных кампаний, противодействие киберугрозам и другие.

Руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса T2 Денис Сысоев рассказал, как оператор может помочь бизнесу оптимизировать процессы и повысить эффективность. В частности, технологии больших данных позволяют составить точный портрет потенциального клиента и сегментировать целевую аудиторию по любым необходимым параметрам. Что поможет, например, сформировать релевантную базу получателей рекламных сообщений. Сервис «SMS-таргет» дает возможность настроить адресную рассылку, чтобы в короткие сроки найти новых клиентов, привлечь внимание к специальным предложениям или развить сообщество в социальных сетях.

Оператор также располагает удобным решением, которое позволяет эффективно управлять процессами, связанными с коммуникацией. Омниканальная платформа Umnico объединяет в одном окне все каналы общения с клиентами, таким образом заявки обрабатываются быстрее, нагрузка на сотрудников оперативно перераспределяется, снижается риск потери клиента из-за долгого ожидания или ошибки. Платформа поддерживает интеграции с CRM системами и другими внутренними сервисами и помогает максимально эффективно расходовать главный ресурс – время.

Кроме того, Денис Сысоев осветил еще одну актуальную тему – обеспечение кибербезопасности. В прошлом году T2 запустила комплексный продукт для многоуровневой цифровой защиты. Облачная платформа Solar Space отражает распределенные атаки, направленные на перегрузку серверов; блокирует вредоносных ботов, создающих спам-заявки; предотвращает попытки взлома сайтов, подмены информации на онлайн-ресурсах и утечки данных. Участникам встречи также представили T2 Security Awareness – решение для обучения персонала основам информационной безопасности, включающее курсы, тесты и симуляцию фишинговых атак для отработки полученных знаний на практике.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«T2 анализирует запросы корпоративных клиентов и разрабатывает цифровые решения, которые отвечают современным вызовам и задачам – от поиска новых рынков до кибербезопасности. Мы предлагаем эффективные, универсальные и простые для внедрения и использования телеком-инструменты. Эксперты компании всегда рады поделиться своими знаниями, рассказать о возможностях T2 как партнера и обсудить актуальные для бизнес-сообщества вопросы. Мы благодарны Центру поддержки предпринимательства Воронежской области за участие в мероприятии – получилась разносторонняя продуктивная беседа, которая, надеемся, была максимально полезна участникам встречи».

