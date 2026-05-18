Эксперт T2 рассказал, как технологии больших данных помогают развивать агробизнес

Спикер компании рассказал участникам о наиболее эффективных телеком-решениях для развития малого и среднего бизнеса и их применении с учетом специфики сельских территорий.

15 мая в культурно-досуговом центре поселка Отрадное Новоусманского района состоялся пятый региональный форум «Бизнес для села – село для бизнеса!». Организаторами мероприятия выступили правительство Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», министерство предпринимательства, торговли и туризма региона при участии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

В 2026 году в деловой программе форума приняли участие более 400 предпринимателей и представителей профильных ведомств. Главными темами в этом году стали эффективное партнерство власти и бизнеса, нововведения в налоговом законодательстве, креативные индустрии как драйвер современной экономики, перспективы внедрения ИИ и развитие сельского туризма. На форуме, помимо пленарного заседания и тематических секций, работали выставка-ярмарка и дегустационная зона региональных товаропроизводителей.

В рамках секции «Как сделать свой бизнес эффективным в 2026 году. Меры господдержки, новые цифровые технологии и искусственный интеллект» в качестве спикера выступил Денис Сысоев, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса T2. Он рассказал, как превратить технологии больших данных в эффективный инструмент для развития малого и среднего бизнеса, в том числе на сельских территориях. Например, сервисы «SMS-таргет» и «HR-таргет» позволяют с помощью адресной рассылки сообщений расширить клиентскую базу, усилить рекламное продвижение и найти необходимых специалистов без обращения к рекрутинговым ресурсам и агентствам.

Эксперт также поделился реальными успешными кейсами использования этих инструментов клиентами T2 из агробизнеса и подчеркнул, что сформировать релевантную базу для рассылки можно под любой запрос: если стандартные сегменты не подойдут, специалисты индивидуально подберут аудиторию на основе более 500 метрик.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Мы были рады вновь принять участие в форуме «Бизнес для села – село для бизнеса!» и поделиться с предпринимателями и фермерами своими знаниями о полезных телеком-инструментах для решения разнообразных бизнес-задач, в том числе уделить особое внимание преимуществам аналитики больших данных. T2 анализирует современные тренды и потребности клиентов и постоянно развивает пул корпоративных решений, в том числе позволяющих оперативно повысить узнаваемость бренда, оптимизировать затраты и защитить бизнес от киберугроз. Приятно отметить, что благодаря развитию сотовых сетей и цифровых технологий сегодня эффективные инструменты в равной мере доступны крупным предприятиям и локальным компаниям за пределами больших городов».

