Нововоронежская АЭС наградила лучший молодёжный PR-проект

15 мая факультет журналистики ВГУ подвел итоги Всероссийского фестиваля «Жизнь в творческом полёте». Победителей в двух номинациях «Видеореклама» и «Коммуникационный проект» (конкурс «ФРОГ») наградила Нововоронежская АЭС.

В этому году конкуренция была как никогда высока. Победителей выбирали из 111 заявок, пришедших со всей страны — от Калининграда до Омска. В составе жюри — выпускница журфака, начальник управления коммуникаций НВАЭС Ирина Червакова.

Цель фестиваля — выявить и развить творческий потенциал талантливых студентов.

Лучшим проектом признали работу студентов Южно-Уральского государственного университета. Они разработали рекламную кампанию для детского сада «Монтессори-клуб Выше Радуги». Она нацелена на решение проблемы низкой осведомленности аудитории о методике Монтессори и недоверия родителей территории присутствия детского сада. Серебро — у команды Омского государственного технического университета с проектом для музея имени Врубеля, бронза — у команды студентов ЮУрГУ с работой «На одной волне со СБЕР».

В номинации «Видеореклама» первое место разделили учащиеся Воронежского государственного университета (имиджевый ролик факультета) и Московского педагогического государственного университета (ролик о социальной поддержке «Пока ты рядом»), второе — у студентов журфака ВГУ с рекламой бренда «Адидас».

«Нам было важно понять, как студенты работают со сложными темами, с недоверием аудитории, с необходимостью объяснять неочевидные смыслы. Именно с такими вызовами ежедневно сталкиваются коммуникаторы в атомной отрасли. Чем раньше мы начнем присматриваться к талантливым ребятам, тем понятнее, кто наш кадровый резерв завтра», — подчеркнул заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов, в свою очередь, поблагодарил новых партнеров фестиваля — прокуратуру Воронежской области и Нововоронежскую АЭС.

Студенческий фестиваль-конкурс, реализуемый на базе журфака Воронежского государственного университета, собрал профильных студентов из разных вузов России. Он предполагал проведение трех конкурсов, один из которых — «ФРОГ».

В этом году у конкурса появился маскот в виде желтого лягушонка. Идея создания символа фестиваля пришла в голову студентам третьего курса направления «Медиакоммуникации», они же ее и осуществили.

Награждение прошло в рамках международной научно-практической конференции «Коммуникация в современном мире», в которой также приняли участие специалисты отрасли со всей России. на базе журфака ВГУ.

Нововоронежская АЭС не первый год работает с журфаком ВГУ. В 2024-2025 годах команда Воронежского государственного университета участвовала в Школе атомных коммуникаций MediaSkills. В первый год она завоевала гран-при за эко-проект «Атомный гастротур», который впоследствии был реализован совместно с Нововоронежской АЭС. Помимо этого, студентки факультета второй год подряд принимают участие в студенческой лиге отраслевого чемпионата профессионального мастерства «AtomSkills». В прошлом году победительница чемпионата, выпускница журфака ВГУ Полина Бедрина стала частью команды управления коммуникаций НВ АЭС.

Справка:

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузов, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС