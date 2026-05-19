«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году

.

Общий объем инвестиций в башенную инфраструктуру страны превысит 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин на полях конференции ЦИПР.

«С начала 2026 года число новых объектов компании увеличилось на 400. Благоприятный для строительства сезон начинается с потеплением, поэтому большую часть АМС мы планируем построить до середины осени. К концу года «Пилар» увеличит количество опор еще на 2,5 тысячи», – рассказал Алексей Крушинин. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Общий объем планируемых инвестиций в региональную инфраструктуру в 2026 году – более 3,6 млрд рублей.

Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала 2025 года число сделок на размещения выросло более чем на 1300, среди них обращения со стороны региональных операторов, компании из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие.

«Пилар» продолжит реализацию инвестиционной программы во втором полугодии 2026 года, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". ИНН 7727698983