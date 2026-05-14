T2 прокачала сеть в Воронежской области к летнему сезону

Для обеспечения клиентов качественными услугами связи технические специалисты компании расширили емкость сети в Воронеже, Борисоглебске и 11 районах области.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была оптимизирована и усилена новыми техническими объектами с учетом ежегодного роста нагрузки на сеть в теплое время года. Работы коснулись не только городов, но также пригородных и сельских территорий, где в летний период традиционно увеличиваются количество пользователей и объем потребляемого трафика.

Модернизация затронула порядка 10% всех базовых станций в регионе, отдельное внимание было уделено областному центру. Кроме того, оператор продолжает усиливать сеть новыми объектами связи: с начала текущего года T2 запустила технические объекты в Воронеже, Борисоглебске, а также в Бобровском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Лискинском, Новоусманском, Петропавловском, Рамонском, Россошанском и Хохольском районах.

В результате проведенных работ емкость сети T2 была расширена в районах плотной жилой застройки и в новых кварталах, например, ЖК «Новое Отрадное», вблизи муниципальных и социальных объектов, а также в дачных пригородах – СНТ «Химик» в Россошанском районе. Благодаря оптимизации сети нагрузка распределяется более равномерно, в том числе в периоды пиковой активности пользователей, что дает каждому клиенту более стабильное соединение.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Мы постоянно работаем над развитием сети в Воронежской области, чтобы неизменно обеспечивать уверенное покрытие везде, где это нужно нашим клиентам. При проведении технических работ T2 всегда уделяет особое внимание подготовке инфраструктуры к периодам перераспределения нагрузки на сеть, например, к сезонной миграции населения в пригороды, туристические локации и сельские территории. Клиенты T2 хотят всегда оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными сервисами, обеспечить им такую возможность – одна из наших главных задач».

