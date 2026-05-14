Футболисты «ДСК-Строитель» одержали победу над командой «Газстройпром»

12 мая на стадионе в микрорайоне Придонской состоялся матч четвертого тура Чемпионата Воронежской области по футболу среди ветеранов 40+. Соперниками легендарного клуба «ДСК-Строитель» выступила команда из Воронежа «Газстройпром». Ребята показали яркую и результативную игру. Матч прошел в напряженной борьбе и завершился волевой победой придончан со счетом 3:2.

Огромную поддержку оказали болельщики – домашний матч прошел при заполненных трибунах. Поддержать любимую команду приехал и депутат округа, заместитель председателя Воронежской городской Думы, генеральный директор ДСК Андрей Соболев. Напомним, футбольный клуб и стадион «ДСК-Строитель», на котором проходят встречи городских и областных соревнований, содержатся силами Домостроительного комбината.

– Команды порадовали своих болельщиков зрелищной игрой, – поделился впечатлениями Андрей Соболев. – Борьба была упорной и держала в напряжении вплоть до финального свистка. Наши ребята проявили характер и мастерство. Поздравляю команду и ее болельщиков и желаю дальнейших безоговорочных побед!

Всего в турнире участвует 12 команд. По результатам прошедшего тура команда «ДСК-Строитель» закрепилась в тройке лидеров. Но основная борьба еще впереди. Приглашаем болельщиков на матчи ветеранов воронежского футбола!

