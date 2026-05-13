1600 подъемников за три года: В городской Думе оценили масштаб обновления лифтов в Воронеже

В Воронежской городской Думе прошло заседание профильной комиссии, отвечающей за жилищно-коммунальное хозяйство, дорожную инфраструктуру и благоустройство. Депутаты под председательством Александра Сысоева рассмотрели вопрос обновления лифтового хозяйства в многоквартирных домах города.

С докладом выступил представитель регионального Фонда капитального ремонта. Он подробно отчитался о результатах замены лифтового оборудования за период с 2023 по 2025 год. Цифры впечатляют: за это время удалось успешно заменить 1616 лифтов в 475 многоквартирных домах. Финансовые затраты на эти цели составили 4,429 миллиарда рублей. Все работы проводились в строгом соответствии с регламентом Таможенного союза, который предписывает обязательную замену лифтов, выработавших 25-летний эксплуатационный ресурс.

Тем не менее, проблема остается. В проект долгосрочного плана капремонта на ближайшие годы уже включены 362 лифта в 266 домах, которые находятся в ведении регионального оператора.

Особый резонанс в ходе обсуждения вызвала ситуация с владельцами специальных счетов. Как выяснилось, многие из них не торопились выполнять свои обязанности по замене устаревших лифтов. В результате 959 единиц оборудования передали под управление регоператора. Теперь дома, собственники которых не провели необходимые работы вовремя, включены в проект долгосрочного плана капремонта на 2026–2028 годы.

Представители Фонда капремонта выразили уверенность, что в течение следующих трех лет требования техрегламента Таможенного союза будут полностью выполнены для всех многоквартирных домов, обслуживаемых региональным оператором. В рамках этой работы до 2030 года планируется поэтапно заменить еще 1129 лифтов. Предварительная стоимость составит 4,6 миллиарда рублей.

Подводя итог заседания, председатель думской комиссии по ЖКХ Александр Сысоев подчеркнул, что общая динамика процесса обнадеживает и серьезных сбоев в работе не фиксируется. При этом депутаты намерены сохранить ежегодный мониторинг ситуации с заменой лифтов.