«Увидеть, как прадед улыбается»: «Новые люди» в Воронеже «оживили» портреты сотен фронтовиков с помощью нейросетей

Источник: пресс-служба партии «Новые люди».

Каждый желающий мог загрузить в специальный бот архивные фотографии своих предков-фронтовиков. С помощью искусственного интеллекта сторонники «Новых людей» улучшали качество снимков, делали их цветными и даже создавали короткие видеоролики с участием героев Великой Отечественной войны. На этих кадрах молодые фронтовики обнимают своих потомков. Также воронежцы делились историями жизни и боевыми подвигами своих родственников.

«Я не смог пообщаться со своим прадедом, Сергеем Кузьмичом Гарбузовым. Знаю, что он прошёл боевой путь в составе 5-й Гвардейской кавалерийской дивизии и принимал участие в Берлинской наступательной операции с апреля по май 1945 года. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны II степени. Такие герои есть почти в каждой семье. Сегодня нейросети — единственный способ увидеть, как твой прадед тебе улыбается и похлопывает по плечу. Это возможность сохранить память о своих предках и передать её нашим потомкам», — говорит депутат Областной думы, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Воронежской области Сергей Гурченко.

Такие акции «Новые люди» провели одновременно в 25 регионах России.

«Для меня День Победы — очень личный день. Оба моих деда прошли войну. И я понимаю, какой ценой досталась эта победа. Очень важно, чтобы новое поколение общалось с теми, кто это помнит. И чтобы наши ветераны чувствовали, что их ценят. Бумажные снимки со временем выцветают и теряются. Но память о людях, которые прошли войну, не должна исчезнуть», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.