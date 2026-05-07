Как переписать историю за 33 игровых дня? Чего ждать от матча воронежского «Факела» со «СКА-Хабаровск»

Менее 25 часов осталось до возвращения "Факела" в РПЛ. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

Уже завтра воронежский «Факел» может добиться исторического результата. Если хозяева не проиграют (хотя публика ждет разгрома), то впервые в своей истории выйдут в элиту отечественного футбола с первой же после вылета попытки. Прежний рекорд был зафиксирован при Валерии Нененко. Покинув высшую лигу в 1997 году, «Факелу» потребовалось два года для возвращения. В 1998 году наши парни стали десятыми, а в 1999-м шагнули вверх со второго места.

По сути, «огнеопасные» решили задачу на сезон в предыдущем туре. Впрочем, без помощи незаинтересованного «Шинника» не обошлось. 3 мая воронежцы дома одолели неуступчивый «Енисей» из Красноярска (2:0), а 4 мая ярославцы сенсационно победили в Екатеринбурге «Урал» (1:0). В результате за два тура до финиша перевес над свердловчанами вырос до шести очков. Так как по личным встречам у «Урала» преимущество (2:0, 0:1), то для выхода в РПЛ «Факелу» достаточно набрать один балл за два матча. Попытка номер один состоится 8 мая. Любопытно, что в дело вновь может вмешаться третий. Если подопечные Олега Василенко каким-то непонятным образам уступят дальневосточникам, то на помощь может прийти «КАМАЗ». Челнинцы все еще имеют шанс запрыгнуть в стыки, а, значит, сделают все, чтобы обыграть «Урал», пусть и на выезде.

Итак, вспомним, как проходили встречи «Факела» с армейцами в прошлые годы, и попробуем понять, в каком состоянии клубы подходят к 37-му очному поединку в первой лиге.

История противостояния от историка футбола Игоря Долгих

«Факел» в 19-й раз будет принимать «СКА-Хабаровск». Первый матч состоялся 27 сентября 1980 года – в рамках первой советской лиги воронежцы поделили очки со СКА (так тогда назывался хабаровский клуб) – 1:1. Впервые «огнеопасные» выиграли 3 июля 1981 года (1:0).

Гости на воронежской земле победили в восьмой попытки – 26 августа 2003 года (1:0). Самые результативные матчи состоялись в 1983 («Факел» - 4:0), 2005 («Факел» - 3:1), 2011 (2:2) и 2019 («СКА-Хабаровск – 3:1) годах.

Суммарно в 18 встречах в Воронеже у «Факела» семь побед при шести у «СКА-Хабаровск» и пяти ничьих. Разница мячей – 20:15 в пользу хозяев.

Самые популярные счета – 1:0 (6 раз: «Факел» - 1981, 1984; «СКА-Хабаровск» - 2003, 2006, 2016, 2021); 0:0 (3 раза: 1982, 2002, 2017).

Текущая форма

«Огнеопасные» оставили позади худший момент сезона. Поражения от столичной «Родины» (1:3) и ростовской «Чайки» (0:2) и последовавшие за ними ничьи с ярославским «Шинником» (2:2) и московским «Торпедо» (2:2) сменила важнейшая победа дома над красноярским «Енисеем» (2:0).

Решившие скромную турнирную задачу в виде сохранения прописки в первой лиге дальневосточники после синхронных поражений в Костроме и Ярославле со счетом 0:3 набрали три очка благодаря неявке «Уфы» из-за закрытого аэропорта. А так последнюю победу на поле «СКА-Хабаровск» одержал аж в первом после рестарта чемпионата туре – 1 марта на поле «Чайки» (3:1). Вплоть до «технического» успеха чередовались ничьи (три) и поражения (шесть).

А судьи кто?

Главным арбитром назначен Матвей Заика из Ростова. Ему будут помогать Игорь Золотарев из Брянска и калужанин Вадим Тройненков. Резервный арбитр – Павел Шишкин (Тамбов). Проинспектирует работу судей Алексей Тюмин из Новочеркасска.

Матвей Заика. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

В этом розыгрыше первой лиги Матвей Заика отработал на 15 матчах (восемь – в роли главного). Он предъявил 33 желтых и одну красную карточки, назначил четыре пенальти. «Факел» при судействе Заики в Нижнекамске одолел «Нефтехимик» (2:0, 23-й тур). Армейцы при работе Заики уступили дома волгоградскому «Ротору» (1:2, 29-й тур).

Кто победит?

В случае выигрыша «огнеопасных» с каждой тысячи «чистыми» можно получить 340 рублей. Гипотетический успех гостей оценивается коэффициентом 9,4, и ничья увеличит ставку в 4,55 раза.

Таблица шепчет, что хозяевам нужно обыгрывать хабаровчан без раздумий. Но в данном случае ничья будет равносильна самой важнейшей победе в этой кампании. С другой стороны, желание впервые шагнуть в РПЛ с первого места не должно ослабевать. Так что обыгрываем армейцев и делаем шаг к историческому успеху: возвращению в элиту без раскачки, да еще и с первого места.

Где посмотреть?

Встречу покажут по каналу «Матч Премьер». Начало трансляции в 17:55.

Читайте также:

Вылетел, но обещал вернуться. Воронежский «Факел» настроился на исторический камбэк

От Премьер-лиги до провала. 3 варианта завершения сезона для воронежского «Факела»