Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 мая 2026 5:25

В Коминтерновском районе Воронежа устранили аварию на водоводе к утру 7 мая

Коммунальщики работали всю ночь
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео пресс-службы РВК-Воронеж.

Скриншот видео пресс-службы РВК-Воронеж.

Как известно, накануне в Коминтерновском районе специалисты РВК-Воронеж обнаружили утечку на водоводе, проходящем по улице Антоново-Овсеенко. И для того, чтобы проезжую часть не подтопило, пришлось ограничить подачу воды у части жителей.

- Аварийная бригада работала всю ночь, чтобы ликвидировать повреждение на трубопроводе, - сообщили в пресс-службе водоканала.

Специалисты заменили пять метров поврежденного трубопровода. С 6 утра сотрудники открыли задвижки, и вода начала возвращаться в дома воронежцев.

В РВК-Воронеж напомнили, что на наполнение системы водоснабжения зависит сразу от наличия повысительно-насосной станции, этажности и территориального расположения дома.

Кроме того, после отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Когда трубы становятся пустыми, то покрываются тонким слоем ржавчины.

- Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в водоканале.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона