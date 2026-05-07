В Коминтерновском районе Воронежа устранили аварию на водоводе к утру 7 мая

Скриншот видео пресс-службы РВК-Воронеж.

Как известно, накануне в Коминтерновском районе специалисты РВК-Воронеж обнаружили утечку на водоводе, проходящем по улице Антоново-Овсеенко. И для того, чтобы проезжую часть не подтопило, пришлось ограничить подачу воды у части жителей.

- Аварийная бригада работала всю ночь, чтобы ликвидировать повреждение на трубопроводе, - сообщили в пресс-службе водоканала.

Специалисты заменили пять метров поврежденного трубопровода. С 6 утра сотрудники открыли задвижки, и вода начала возвращаться в дома воронежцев.

В РВК-Воронеж напомнили, что на наполнение системы водоснабжения зависит сразу от наличия повысительно-насосной станции, этажности и территориального расположения дома.

Кроме того, после отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Когда трубы становятся пустыми, то покрываются тонким слоем ржавчины.

- Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в водоканале.

