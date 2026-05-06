В микрорайоне Воронежа открыли новое почтовое отделение по народной программе «Единой России»

В Воронеже, в микрорайоне Таврово после длительного перерыва заработало новое почтовое отделение. Вместо аварийного здания здесь установлен современный быстровозводимый корпус на трёх сотрудников. Внутри созданы все удобства для работы и для посетителей. Местные жители, а это порядка 1000 человек, теперь могут получать пенсии, заказы с маркетплейсов, открывать банковские карты, снимать наличные, оплачивать коммунальные услуги.

Почтовое отделение посетили депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единой России», участник предварительного голосования партии Евгений Ревенко и директор управления федеральной почтовой связи Воронежской области АО «Почта России» Денис Лычманов.

Евгений Ревенко отметил, что развитие почтовой инфраструктуры - одна из задач народной программы «Единой России», потому что почта выполняет важнейшую социальную функцию.

Денис Лычманов сообщил, что на сегодняшний день в области работают 859 отделений почты, около 200 из них требуют капитального ремонта.

По словам депутат Госдумы, благодаря переговорам с правительством и руководством «Почты России» при активном содействии партии удалось добиться выделения 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений по всей стране, а также увеличить финансирование Воронежской области в два раза.

«Почта России должна работать бесперебойно. Пенсии, социальные выплаты и пособия люди должны получать каждый месяц. Именно поэтому мы уделяем такое серьёзное внимание развитию и модернизации почты. Мы стараемся изыскивать средства, чтобы люди видели: деньги идут на дело, тратятся с умом и на улучшение качества жизни», - подчеркнул Евгений Ревенко.

Кроме того, депутат совместно с главой администрации Репьевского района Сергеем Ершовым помогли почтальонам села Россошь, где насчитывается около тысячи жителей. Сотрудники местной почты обратились к Евгению Ревенко во время предыдущего визита с просьбой о велосипедах. Почтовые участки здесь длинные, до шести километров в день. В этот раз парламентарий приехал с подарками: три велосипеда теперь помогают почтальонам быстрее доставлять корреспонденцию и пенсии. По словам самих сотрудников, велосипед значительно сокращает время работы, пешком они ходят только зимой.

Также Евгений Ревенко осмотрел временное помещение почты в сельском Доме культуры, где сотрудники работают уже две недели. Они переехали сюда из аварийного дома неподалёку. В будущем на месте старого здания планируется построить быстровозводимый корпус нового отделения - такой же, как в Таврово.