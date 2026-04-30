Партия «Новые Люди» предложила ввести для воронежских пенсионеров «Чеховскую карту»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Это новый инструмент поддержки пенсионеров, который позволит бесплатно или по сниженной цене посещать кинотеатры, музеи, театры и другие культурные площадки. Проект направлен на расширение возможностей пожилых людей и обеспечение им полноценного, активного и содержательного отдыха.

Депутат областной Думы и лидер «Новых людей» в регионе Сергей Гурченко отметил, что важность инициативы для воронежских пенсионеров подтвердил и партийный проект активного долголетия «Жить по-новому». За полгода реализации программы в Воронежской области в ней приняли участие более 1000 человек, от 60 до 92 лет. Для представителей старшего поколения бесплатно проводятся танцы, уроки компьютерной грамотности, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, кинопоказы. Участники не только интересно проводят время, но и укрепляют здоровье, осваивают полезные навыки, находят новых друзей. Кто-то впервые учится пользоваться смартфоном, чтобы общаться с внуками.

- Мы провели много разноплановых мероприятий для старшего поколения, как в Воронеже, так и районах области. И видим большой отклик на них, и самое важное - потребность в качественном и доступном досуге для людей. Поэтому мы предлагаем ввести в Воронежской области «Чеховскую карту» по аналогии с «Пушкинской», только для пенсионеров. Чтобы у них была возможность бесплатно посещать театры, музеи и культурные события. Это уже делают в ряде регионов. Мы считаем, что настало время, чтобы и у воронежских пенсионеров была такая возможность, - отметил депутат облдумы и лидер «Новых людей» в регионе Сергей Гурченко.