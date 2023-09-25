«Пока история не замерла в бронзе»

Объявление итогов состоялось 31 августа в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки. А награждение – 21 сентября на Первом ратном поле России. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

На Куликовом поле утром 21 сентября было ветрено, но очень солнечно. Совсем не так, как в 1380-м, когда войско Дмитрия Донского встретилось здесь с почти вдвое превосходящим полчищем Мамая. Историки говорят, тогда стоял густой туман и ратники около четырех часов напряженно ждали, когда он развеется.

А потом началась битва, длившаяся почти столько же. В итоге русские обратили «непобедимых» монголо-татар в бегство. Погнали их по такой же траве, что и сегодня колышется нетронутой на месте сражения - в память о той победе.

Посреди этого простора, при виде широкого неровного поля с редкими перелесками, роняющими осеннюю листву под голубым небом, сами собой рождаются слова: «Моя Россия». И примечательно, что новая литературно-историческая премия с таким названием впервые была вручена именно здесь.

Русь пошла с Куликова поля. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

«Движение не на километры, а на века»

- История России - это всегда символы, всегда знаки, которые даются нашей стране свыше. Приезд прозаиков и поэтов сюда, на Куликово поле - тоже знак. Мы показываем всем, по какому вектору духовного развития движется Союз писателей России, - отметил на торжественной церемонии у Мемориала героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области председатель Союза Николай Иванов. Мероприятие посвятили Дню воинской славы нашей страны, тоже очень символично совпадающему с Рождеством Пресвятой Богородицы. - Сегодня мы подошли к памятнику Дмитрию Донскому, а за спиной - памятник неизвестным солдатам, погибшим здесь уже в 1941-м. Точно так же приехали на Бородинское поле. Стоим на редуте Раевского, а рядом - окопы и доты красноармейцев. Враг идет к нам по одним и тем же маршрутам, - продолжил Николай Федорович. - Для защитника Отечества нет во время сражения фронта. У него есть только личный окоп и личная судьба. Но она становится судьбой России. Потому что определяется, по какому духовному пути пойдет наша страна. И это движение не на километры. Это движение на века.

Уже на награждении литераторов в Музейном комплексе на месте бывшей деревни Моховое председатель Союза писателей России выразил особую благодарность сопредседателю жюри, известному писателю и публицисту Александру Лапину, который стал автором идеи новой премии. Об инициативе было объявлено в феврале на XVI съезде Союза. В итоге «Моя Россия» появилась в культурном пространстве нашей страны. И сразу же оказала на него особое влияние, дав возможность проявить себя и почувствовать единство людям, обладающим не только литературным талантом, но и державным мышлением.

21 сентября в селе Монастырщино Тульской области состоялся День воинской славы. Фото: Елена КУЗНЕЦОВА

Россия снова сбрасывает иго

Не случаен в этом смысле и выбор места. Потому что Русь пошла с Куликова поля. По словам историка Льва Гумилева, туда отправились дружины отдельных княжеств, а вернулся единый русский народ.

- Первый раз я приехал сюда в советское время: заглянули по пути в Воронеж с главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным, - поделился воспоминаниями Александр Лапин. - Здесь стоял только металлический памятник с царских времен. Больше ничего. Потом периодически я заезжал и видел, как появился музей. Появилась память. То есть поле менялось, как менялась сама страна и отношение к ее истории. После той битвы Россия еще целый век была под монголо-татарским игом. И вспоминая прошедшие 30 лет, я понимаю, что примерно в том же положении она находилась все эти годы. Мы платили дань своими энергоресурсами, талантами, умом, людьми. Мы гнулись под гнетом либеральной идеологии, пытаясь встроиться в «цивилизованный» мир. Это время кончилось полтора года назад. И так же, как когда-то в 1380-м, началась новая история России.

Писатель уверен, что нам выпало жить в поистине судьбоносный период стремительного преображения страны:

- Эпохальные перемены принято оценивать с большого расстояния, но мы понимаем, что должны осмысливать происходящее - в том числе средствами литературы и искусства - буквально в режиме реального времени, когда История ещё творится, несётся подобно стремительному потоку, а не замерла в бронзе и на страницах школьных учебников. Без этого не сможем двигаться дальше.

Поток заявок со всей страны

Именно поэтому целью учредителей стали поиск и поощрение произведений художественной прозы, поэзии и публицистики, отражающих переломный период истории страны и сохраняющих для потомков образы и судьбы наших современников, свидетелей и участников рождения новой России.

На конкурс принимались работы, изданные не ранее 2015 года. В итоге отклик получился небывалый: поток заявок из самых разных уголков страны не иссякал. Даже пришлось на месяц продлить сроки их приема.

Учитывая достаточно жесткие требования, непосредственно к участию в конкурсе было допущено 128 произведений. При этом обнаружилась уникальная особенность премии: подавляющее число претендентов представляют регионы России. Доля столичных литераторов (Москва и Санкт-Петербург) - всего 5%.

Статуэтку - символ премии изготовил известный скульптор из Санкт-Петербурга Константин Карташевский. Фото: Елена КУЗНЕЦОВА

Авторитетному жюри предстояло определить победителей в четырех основных номинациях - современная проза, современная поэзия, публицистика, краеведение, - лауреата специальной премии «Песня, в атаку!» и обладателя Гран-при.

Объявление итогов состоялось 31 августа в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки. А награждение – 21 сентября на Первом ратном поле России.

Свою лепту - на чашу добра

Гран-при «За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России» удостоен писатель и публицист, яркий представитель «деревенской прозы», автор более 30 книг Владимир Крупин.

Как человек глубоко верующий, в своей речи у памятника князю он сделал акцент на любви:

- Когда мы любим Христа, эта наша любовь распространяется на всё остальное пространство. В мире две чаши. И на чашу добра мы возлагаем все наши мольбы, упования, добрые дела. Конечно, мы победим, но Господь нам на блюдечке эту победу не принесет. Надо биться, каждому вносить свою лепту. Знать, что ты отвечаешь лично.

А уже на награждении писатель добавил:

- Нужно благодарить русский народ. Не было бы никакой литературы, если бы не народное творчество. Это та самая почва, которая нас благодатна вознесла. Почему русская литература ведущая в мире? Потому что она народная и православная.

В номинации «Современная проза» лучшим признан роман известного прозаика и журналиста Дмитрия Лиханова «Звезда и крест» о судьбе Героя Советского Союза военного штурмана Валерия Буркова, воевавшего в Афганистане.

- К сожалению, в России сложилось некое кумовство. Когда несколько человек решают, кому быть писателем, а кому нет. Порочный круг разорван, вы учредили новую премию. Надеюсь, она будет разрастаться. Писателей надо поддерживать, намного больше, чем художников и музыкантов: они самые бедные. Если ты пишешь настоящую литературу, тебя никто не издает, - отметил автор. И в конце выразил благодарность своему отцу, советскому и российскому писателю Альберту Лиханову:

- Будь он жив, то был бы рад этому признанию больше меня самого. Он успел прочесть роман до своей кончины. И сказал мне слова, которые я буду помнить до конца жизни: «Ты пишешь лучше, чем я». Спасибо тебе, папа…

Место силы

В номинации «Публицистика» наградой отмечена книга очерков корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Соледара».

- Я раз 150 проезжал на Донбасс по трассе мимо указателя «Куликово поле – 102 км». И все время было не свернуть: разумом уже находился на Донбассе. А когда ехал в обратную сторону, душой был с семьей, - рассказал легендарный военкор. - И вот Господь так управил, да еще в такой день и по такому поводу. Я осмотрел Куликово поле, переночевал здесь, прочувствовал. Небо над Россией держится на светящихся столбах - это молитвы праведников. Есть еще места силы. Я родился в Волгограде. Мамаев курган для меня первое такое место. Второе – мемориал «Разорванное кольцо», так как рос в Санкт-Петербурге. Теперь у меня появилось третье.

Александр Лапин вручил награду коллеге по «Комсомольской правде» - военкору Дмитрию Стешину. Фото: Елена КУЗНЕЦОВА

В номинации «Современная поэзия» премии удостоен сборник стихотворений Дениса Ткачука «Самосуд».

- Сегодня замечательный день, - поделился молодой поэт. - Ощущаю особый душевный подъем. Восемь лет уже занимаюсь поисковой работой, езжу в экспедиции. Искал останки павших в Великую Отечественную. Выполнял архивную работу: восстанавливал судьбы, выяснял, как погибли люди, их боевой путь. Поэтому все, что меня окружает здесь, особенно ценно.

Награду в номинации «Краеведение» получила главный редактор «Тульского краеведческого альманаха» Юлия Иванова.

- Я очень счастлива, что эта премия вручается именно на Куликовом поле. Моя Россия здесь. Это чудесное место, - отметила она.

Победителем конкурса «Песня, в атаку!» стал поэт, писатель, дипломат, полковник Службы внешней разведки Анатолий Пшеничный. На церемонии он исполнил одну из своих песен о солдатах всех времен «Мы тянем лямку».

Авторов, не ставших лауреатами, но заслуживающих быть особо отмеченными, оргкомитет решил наградить специальными дипломами.