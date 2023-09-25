Последние новости Воронежа на 25 сентября 2023 года: система лояльности для болельщиков, перекрытие улиц, погода на последнюю неделю сентября

25 сентября «Факел» сыграет с «Рубином». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Для болельщиков воронежского «Факела» собираются создать систему лояльности и гостеприимства.Это станет частью ценовой политики в абонементной и билетной программах футбольного клуба, сообщила пресс-служба команды со ссылкой на коммерческого директора Анну Мальцеву. Администрация «Факела» работает и над запуском официального интернет-магазина с расширенным ассортиментом. Кроме того, планируется открытие мобильных точек для продажи атрибутики на трибунах во время матчей и на улицах при проведении различных городских мероприятиях. Также клуб рассчитывает открыть фан-шоп на Левом берегу Воронежа.

Из-за игры «Факела» рядом с Центральным стадионом профсоюзов перекроют движение 25 сентября. Парковку запретили еще накануне - с 18 часов 24 числа. Ограничение продлится до 22.30 следующего дня. Машины нельзя оставить на участках улиц Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. С 7.00 до 22.00 25 сентября по этим же улицам движение полностью закрыли. На время перекрытий скорректируют путь следования нескольких автобусных маршрутов. Речь идет об автобусах 58, 46 и 76.

Медсестра перевела мошенникам свыше двух миллионов рублей. 48-летняя жительница Рамонского района работает в одной из гостиниц Воронежа. 20 сентября ей поступил звонок. Мужчина представился сотрудником банка, в котором у женщины была оформлена карта. Убедил, что кто-то пытается оформить на ее имя потребительский кредит. Доверчивая женщина оформила займы в трех банках. А затем через банкомат отправил деньги якобы на «безопасные счета». Так она отдала мошенникам свыше двух миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

В начале последней недели сентября воронежские синоптики обещают тепло. Так, утром 25 сентября будет +7...+9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +22-27 градусов по области и +22-24 в Воронеже. Ожидается переменная облачность, но преимущественно без осадков. Днем во вторник 26 сентября и в среду 27 сентября температура немного понизится. По области и в Воронеже она будет достигать +23..+24 градусов. Но дождей не прогнозируют. Также будет переменная облачность.