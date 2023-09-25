Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов оказал помощь избирателям в решении важных вопросов

фото: Воронежская областная Дума

Обращения к председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову поступили от жителей областного центра, а также Семилукского района.

Тематика большей части обращений воронежцев касалась жилищно-коммунального хозяйства. В том числе заявителей интересовали вопросы проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, отношения в сфере землеустройства и землепользования, а также порядок расчета платы за содержание общедомового имущества в МКД. По всем обращениям предоставлены развернутые правовые консультации, юристами приемных оказана помощь в подготовке заявлений и иных документов.

Обращения жителей Семилукского района содержали просьбы об оказании содействия в благоустройстве общественных территорий. Все вопросы решены положительно в ходе приема. При участии администраций населенных пунктов соответствующие работы будут проведены в оперативном порядке. Еще один заявитель обратился с просьбой оказать содействие в предоставлении медицинских консультаций узкими специалистами. Направление на необходимые обследования также было организовано уже в рамках приема.

Также Владимир Нетёсов принял участие в тематическом приеме слабослышащих граждан, организованном в преддверии Международного дня глухих. Жителям региона помогли разобраться с вопросами, касающимися защиты имущественных интересов, взыскания задолженности, оформления права собственности на земельные участки, предоставления жилья льготным категориям граждан, мер социальной поддержки членов семьи участника ВОВ. Всем заявителям даны развернутые консультации в соответствии с законодательством.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473) 277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном