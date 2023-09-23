На площадке Воронежской облдумы обсудили вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей

Фото Воронежской Облдумы Фото: Предоставлено

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и парламентарии.

Елена Коровкина рассказала собравшимся о работе филиала и взаимодействии с депутатами регионального парламента.

Она напомнила, что филиал фонда начал работу с июня 2023 года. За это время в него обратились более 2 тысяч человек, было задано более 3,5 тысяч вопросов от ветеранов, участников СВО и членов их семей. Большая часть вопросов связана с получением мер соцподдержки и положенных льгот, получением денежных выплат участникам СВО, получением статуса ветерана боевых действий, оказанием бесплатной юридической, медицинской и психологической помощи. 82% поступивших вопросов уже решены, остальные 18% все еще в работе, поскольку находятся в компетенции Минобороны либо связаны с некорректными данными в документах.

Фото Воронежской Облдумы Фото: Предоставлено

С июля 2023 года по средам на площадке филиала депутаты Воронежской областной Думы проводят приемы граждан, на которых рассматривают наиболее сложные вопросы, а также тесно работают с социальными координаторами фонда в районах области. Елена Коровкина поблагодарила парламентариев за помощь, оказываемую ветеранам боевых действий и их семьям. В частности, депутаты помогли с восстановлением утраченных документов, сбором необходимых для получения той или иной услуги справок, прохождением медико-социальной экспертизы, приобретением средств реабилитации, решением вопросов поступления детей участников СВО и ветеранов боевых действий в учреждения профобразования. В постоянном режиме парламентарии оказывают адресную поддержку участникам СВО и членам семей военнослужащих.

Напомним, 29 июня было подписано соглашение о взаимодействии между Воронежской облдумой и филиалом фонда «Защитники Отечества». Соглашение предполагает сотрудничество сторон по обеспечению правового информирования участников СВО, ветеранов и их семей по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки, а также содействия в получении иных льгот, установленных законодательством РФ.

Обратиться в воронежский филиал фонда «Защитники Отечества» можно по телефону 8(473) 210-00-50. Адрес: ул. Станкевича, д. 36