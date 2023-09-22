Освободившийся мандат депутата Госдумы от Воронежской области получит Александр Сидякин

.

По итогам заочного голосования Генерального совета партии глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Государственной Думы, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Александра знаю давно и хорошо. Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций. Под его руководством произошла полная перезагрузка первичного звена партии – значительно обновился состав местных отделений и первичек. Наши коллеги в регионах прошли серьёзное переобучение и повысили свою квалификацию. Масштабно внедрены цифровые сервисы в работу партии на всех уровнях. Сегодня это уже норма жизни и обязательное условие партийной работы. Впервые они массово были использованы в ходе прошедшей избирательной кампании. И в известной степени определили её результаты», - подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета уточнил, что Александр Сидякин продолжит руководить исполкомом партии.

«Уверен, он добьётся новых успехов и укрепит позиции партии в парламенте», - сказал Андрей Турчак.

Представлять интересы партии в Госдуме – это большая честь и серьёзная ответственность, заявил Александр Сидякин.

«Работа в Думе мне хорошо знакома. Помимо непосредственно законотворчества буду работать как с избирателями Башкирии, так и Воронежской области, от которой в 2021 году году избрался наш коллега Игорь Кастюкевич. Такую задачу мне поставило руководство партии», – сообщил он.

Он отметил, что начинается бюджетный процесс.

«Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить федеральным финансированием народную программу «Единой России», выполнить все обязательства партии перед избирателями», – сказал Александр Сидякин.

Он также сообщил, что в «Единой России» начали подготовку к президентским выборам.

«Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего, наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года», – заключил Александр Сидякин.

Александр Геннадьевич Сидякин (17 ноября 1977 г.р.) – руководитель Центрального исполкома «Единой России» с декабря 2021 года. Выпускник Тверского государственного университета по специальности юриспруденция, кандидат юридических наук.

На протяжении трёх лет (2018-2021) Александр Сидякин работал в должности руководителя администрации Республики Башкортостан. Курировал вопросы внутренней политики, формирования комфортной городской среды и благоприятного предпринимательского климата, а также науки.

Благодаря опыту, полученному в «Школе губернаторов» (программы РАНХиГС и Администрации Президента по подготовке кадрового резерва), ему удалось значительно обновить и омолодить управленческий корпус муниципального звена региона Башкирии.

При его непосредственном участии республика завоевала статус научно-образовательного центра. Александру Сидякину удалось привлечь значительные федеральные средства — 3,5 млрд рублей — для оживления научной сферы и создания в республике инновационного учебного комплекса третьего поколения с кампусом и внедренческими возможностями. Три башкирских вуза впервые вошли при его кураторстве в грантовую программу «Приоритет-2030» в сумме на миллиард рублей. Число абитуриентов, поступающих в республиканские вузы, также заметно увеличилось.

Под руководством главы Башкирии Александр Сидякин непосредственно участвовал в урегулировании сложнейшего кризиса вокруг Куштау, в котором пересеклись интересы крупного бизнеса, решительно настроенных этноориентированных групп, а также «рассерженных горожан». Во многом благодаря Александру Сидякину этот масштабный гражданский конфликт разрешился мирно.

С 2011 по 2018 годы работал депутатом Государственной Думы VI и VII созывов, занимался вопросами НКО, дольщиков и жилищно-коммунального хозяйства. Регулярно входил в пятерку самых эффективных парламентариев: за весь срок в Думе инициировал 115 законопроектов, 50 из которых стали федеральными законами.

При его непосредственном участии было введено лицензирование деятельности УК, установлен предельный рост тарифов ЖКХ, решена проблема переплаты за ОДН, запущена система капитального ремонта домов, введены долгосрочные коммунальные тарифы, очно-заочная форма общего собрания собственников, установлена уголовная ответственность за фальсификацию протоколов общего собрания, создана государственная информационная система ЖКХ, а также увеличено федеральное финансирование по программам расселения из аварийного жилья и благоустройства общественных и дворовых пространств.

Также в его активе – закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья, продлении работы фонда содействия реформированию ЖКХ, об освобождении от обязанности по уплате взносов за капитальный ремонт пенсионеров, достигших возраста 80 лет, о разрешении использования материнского капитала на строительство и ремонт.

Напомним, Херсонская облдума внесла кандидатуру секретаря реготделения «Единой России» Игоря Кастюкевича для наделения полномочиями сенатора. Постановление направят в Совет Федерации. Ранее Госдума прекратила депутатские полномочия Игоря Кастюкевича. В Госдуму он избирался по партийным спискам от Воронежской области, занимал пост замруководителя фракции партии.