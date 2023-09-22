Приемы с привлечением сурдопереводчика, спортивные мастер-классы и велопрогулка: В «Единой России» организовали тематические мероприятия к Международному дню глухих

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На площадке Штаба общественной поддержки партии для более 70 пожилых и молодых людей с нарушениями слуха из регионального отделения «Всероссийского общества глухих» организовали тематические мероприятия к Международному дню глухих, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.

Участие в них также приняли руководитель региональной общественной приемной «Единой России» и Штаба, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук, директор Управления социальной защиты населения Советского района города Воронежа Любовь Шабанова, председатель реготделения «Всероссийского общества глухих» Вера Семенова и главный специалист отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Марина Темерева.

«Мы не первый год взаимодействуем с вами и за это время уже успели стать настоящими друзьями. Спасибо за вашу искренность, доброту и отзывчивость. Сегодняшнее мероприятие – одно из многих, которые мы провели вместе, а впереди нас ждет еще больше радостных и интересных встреч», - сказала Марина Андрейчук, приветствуя собравшихся.

Вера Семенова поблагодарила региональную общественную приемную партии за сотрудничество и вручила Марине Андрейчук благодарность от своего реготделения.

В свою очередь Любовь Шабанова рассказала, какие активности проводятся на постоянной основе в Управлении социальной защиты населения Советского района для слабослышащих и пригласила присоединиться к ним людей с нарушениями слуха из всех районов Воронежа.

Марина Темерева, обращаясь к молодежи, проинформировала о городских и всероссийских акциях, фестивалях и других мероприятиях, в которых могут принять участие слабослышащие.

В Штабе была организована работа нескольких тематических зон: приемы специалистом по вопросам ЖКХ, исполнительным директором ВРО ОО «Жилищный контроль» Еленой Рудь и юристом с привлечением сурдопереводчика, танцевальный мастер-класс, мастер-класс по северной ходьбе, велопрогулка на трехколесных велосипедах.

Елена Рудь рассказала, что в числе вопросов, с которыми к ней обращались слабослышащие – начисление платы за коммунальные услуги, формирование платы за содержание жилого помещения и погашение задолженности за ЖКУ. По всем обращениям даны развернутые консультации в соответствии с законодательством. Вопросы, требующие детальной проработки, взяты на контроль. О принятых по ним решениям заявителям сообщат дополнительно.

Руководитель танцевального коллектива «Ритмы планеты» Светлана Рыбникова провела для участников мероприятия мастер-класс. Сначала они провели упражнения по нейрогимнастике, чтобы размяться, потом поучаствовали в подвижной игре на внимание, а после устроили танцевальный флешмоб.

Затем состоялся мастер-класс по северной ходьбе, который провели тренеры Городского физкультурно-спортивного центра. Слабослышащим рассказали основные правила скандинавской ходьбы, показали, как правильно держать специальную экипировку и шагать. После инструктажа все желающие могли выйти на улицу, чтобы попрактиковаться.

А в завершение участники в сопровождении «серебряных» волонтеров отправились на велопрогулку на трехколесных велосипедах, которая подарила всем отличное настроение.

Добавим, что 22 сентября региональная общественная приемная «Единой России» и местные партийные приемные проводят Единый день приемов слабослышащих граждан с привлечением сурдопереводчика.

Записаться на прием можно по телефону 239-93-39.

Также воронежцы могут направить свое обращение любым удобным способом:

- на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru

- оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»

- через социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм

- почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)

- оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).