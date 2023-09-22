Сенатор Сергей Лукин обсудил вопросы развития исторических поселений на форуме «Историко-культурное наследие России»

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Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин в составе делегации Совета Федерации принимает участие в IX форуме «Историко-культурное наследие России», организованном верхней палатой парламента совместно с Правительством Республики Дагестан и приуроченном к 100-летию со Дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Впервые форум, который проводится Советом Федерации с 2009 года в разных регионах нашей страны, вышел за пределы внутрироссийской тематики. Среди почти трехсот гостей – представители семнадцати государств.

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Сергей Лукин сообщил нашему изданию, что в состав делегации, возглавляемой председателем СФ Валентиной Матвиенко, включено порядка тридцати сенаторов.

Также участниками форума стали представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, научных, образовательных учреждений, экспертного сообщества, творческая интеллигенция.

В качестве площадок мероприятий выбраны города Махачкала, Дербент и Каспийск.

21 сентября в насыщенную программу первого дня форума вошли заседания профильных секций, участники которых рассмотрели различные аспекты сохранения этнокультурного достояния России.

Так, в Махачкале в Доме Дружбы состоялась секция «Поддержка многонациональной культуры России в целях укрепления и развития традиционных духовно-нравственных ценностей», а в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова обсуждалась тема «Межнациональное, межкультурное, межконфессиональное взаимодействие и добрососедство государств и народов региона».

В Каспийске в конференц-зале гостиницы «AZIMUT» работала секция «Исторические поселения в контексте решения задач по сохранению этнокультурного достояния народов России», организацию которой осуществлял Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, рассказал Сергей Лукин.

Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам развития исторических поселений и иных населенных пунктов, обладающих историко-культурным наследием.

При этом, по мнению сенатора, вызывает тревогу тот факт, что количество охраняемых исторических городов за четверть века уменьшилось в несколько раз. Если список исторических населенных мест РСФСР, утвержденный в феврале 1990 года, включал 426 городов, не считая поселков городского типа и сел, то сейчас населенных пунктов, обладающих статусом исторического поселения федерального значения, насчитывается всего 45, а регионального – чуть больше 100.

Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что Министерству культуры России совместно с научными организациями следует оценить обоснованность перечня исторических поселений федерального значения, четко прописать критерии отнесения городов и поселков к числу исторических и подготовить соответствующие рекомендации для регионов.

Сергей Лукин в своем комментарии отметил, что в настоящее время принимаются меры по поддержке и развитию исторических городов – прежде всего, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды – однако эти действия, согласно оценке Счетной палаты, являются фрагментарными.

В связи с этим в ходе работы секции была высказана консолидированная позиция профильного Комитета Совета Федерации: необходимо разработать комплексную концепцию развития исторических поселений и определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за координацию деятельности по ее реализации.

Также Сергей Лукин акцентировал внимание на том, что в настоящее время фиксируется низкий уровень финансовой обеспеченности большинства муниципальных образований, на территории которых расположены исторические поселения.

В свою очередь, муниципалитеты указывают на то, что статус исторического поселения налагает на них существенные ограничения и не предоставляет никаких преимуществ в рамках межбюджетных отношений и участия в нацпроектах.

В то же время, напомнил сенатор, Стратегия пространственного развития России до 2025 года относит такие поселения к числу муниципальных образований, нуждающихся в приоритетной и дополнительной поддержке.

Сергей Лукин заявил: «В ходе обсуждения было высказано совершенно обоснованное мнение о том, что для стимулирования инвестиционной деятельности в малых городах и исторических поселениях необходимы системные решения. Одним из вариантов могло бы стать придание историческим городам особого статуса для приоритетного оказания мер государственной поддержки по аналогии с наукоградами, а также создание в их границах территорий со льготным режимом ведения бизнеса».

Кроме того, среди негативных моментов, сдерживающих развитие исторических поселений федерального значения, эксперты назвали наличие у большинства из таких населенных пунктов неутвержденных границ и предметов охраны. Участниками форума было предложено законодательно передать регионам полномочия и по разработке проектов границ, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам для исторических поселений федерального значения, предусмотрев соответствующее финансирование.

Также в рамках работы секции Министерство строительства обратилось за поддержкой сенаторов в вопросе продления федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», действие которой завершается в 2024 году.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько проинформировал, что об этом проекте поступают исключительно положительные отзывы, профессиональное сообщество считает его высокоэффективным и надеется на возможность продолжения программы.

«Сенаторы выразили единодушную поддержку позиции профильного министерства», - отметил Сергей Лукин.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. В рамках программы благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются инициативы Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Работа форума «Историко-культурное наследие России» продолжится 22 сентября. Под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко состоится пленарное заседание, посвященное теме «Культурное наследие – основа межнационального взаимопонимания народов России». В мероприятии также примет участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Запланирована и обширная программа мероприятий на полях форума.

«Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» ориентирован на достижение практических результатов по итогам его проведения. Уверен, что он придаст новый импульс развитию исторических городов и сохранению этнокультурного достояния России», - подчеркнул в своем комментарии Сергей Лукин.

Ольга Вороновская